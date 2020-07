Otro fallecido y Salud alerta sobre riesgo de la enfermedad de base

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, informó ayer que de 1.316 muestras procesadas 30 resultaron positivas: 26 contactos, 1 del exterior y 3 sin nexo, todos en aislamiento. Hay 28 internados, 3 están en UTI. Ayer lograron vencer al virus 9, sumando 1089 los recuperados. El total de confirmados asciende a 2221.

La última víctima de la pandemia del nuevo coronavirus es el intendente de la ciudad de Azotey, Departamento de Concepción, Feliciano Arévalos, de 41 años. “Es la persona más joven que muere por Covid-19 en el país”, destacó el Dr. Julio Mazzoleni.

Los casos sin nexo corresponden a Asunción, Ypacaraí, Areguá. En tanto, 4 de los contagios son del Penal de CDE, 7 en Concepción (5 en Yby Ya’u, 2 en Azotey), contactos del intendente, adelantó el director de Vigilancia de la Salud, Dr. Guillermo Sequera.

Deceso

El intendente de Azotey consultó el sábado en la Unidad de Salud de la Familia de su ciudad. Le hicieron la prueba y fue a su vivienda a guardar reposo. Sin embargo, el lunes empeoró y fue derivado a Yby Yaú, luego al Hospital Regional de Concepción, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos con un cuadro grave de neumonía, más su hipertensión, diabetes y sobrepeso.

Pese a las medicaciones suministradas al paciente, ayer, a las 00:20 falleció y a la mañana se supo que la prueba dio positivo al Covid-19. Se realiza un arduo trabajo de epidemiología regional para armar el árbol de contacto.

Según el director regional, Dr. Hugo Cabrera, el nexo sería un personal de la víctima fatal que es de Yby Ya’u. El hombre es personal privado del intendente y atendía animales de carrera (caballos). El mismo está en cuarentena con estado estable, según informó el corresponsal Justiniano Riveros.

La hipertensión arterial, diabetes y obesidad, enfermedades bases que tenía el joven intendente, como otros pacientes fatales de esta epidemia preocupa al Ministerio de Salud porque los últimos casos, los pacientes llegaron a los centros asistenciales en estado grave.

“Es importante no subestimar al virus. Es cierto que nuestra población mayoritariamente es joven, pero tenemos que tener en cuenta que una gran parte del sector están con ciertas patologías de base”, dijo Julio Mazzoleni en contacto con Monumental 1080 AM.

Recomendó que las personas que están en la franja de riesgo por alguna enfermedad de base no salgan, si no es muy necesario, no deben exponerse. “Categóricamente los contagios se dan en los ámbitos sociales”, sostuvo.

Entre el sábado y ayer martes, Salud confirmó 4 muertes. Todos tenían una enfermedad base y antes de ingresar a cuidados intensivos o cumplirse las 24 horas de internación, fallecieron.

LAS CIFRAS

2.221 casos confirmados de Covid-19 en el país desde inicio de la pandemia el 7 de marzo, según el último reporte de Salud.

1.115 casos positivos de Covid-19 se encuentran activos. 701 se encuentran en el Departamento de Alto Paraná.

1.089 son los pacientes recuperados del coronavirus, según el informe del Ministerio de Salud.