Otálvaro no sigue y podría ir a Libertad

Sergio Otálvaro, ex lateral de Olimpia, realizó su descargo sobre su incomodidad con la dirigencia decana. También suena fuerte como refuerzo de Libertad para esta temporada.

En charla con La Sobremesa de FALG, el lateral derecho franjeado señaló: “El presidente Miguel Cardona me propuso una reducción del 50% de mi salario y yo creí que era mucho por lo que le genero al equipo. Le propuse una rebaja del 30 o 35% y ya no se volvieron a comunicar conmigo. Me duele cómo se dio, yo estaba dispuesto incluso a aceptar los bonos y cobrar en 4 años lo que me deben”.