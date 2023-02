Óscar Núñez será llevado a juicio oral tras ocho años de chicanas

Casi como todo el plan de estudios de la carrera de chicanas –sí la hubiere– es seguir los ocho años de proceso judicial por la acusación del desvío de G. 51.000 millones en perjuicio del Estado paraguayo que habría cometido el ex gobernador de Presidente Hayes (2008-2012) y ex diputado (2013-2018), Óscar Venancio Núñez Giménez, hermano del actual senador Basilio Bachi Núñez.

Núñez, quien mañana tiene fecha de inicio de juicio oral y público, lleva 33 suspensiones de audiencias preliminares desde el 2015, lo que lo colocó en el foco de la indignación ciudadana, en tanto no se observaron sanciones por los excesos de la defensa.

Y aún tras este largo periplo, con fecha cerrada, Núñez podría evitar el banquillo de los acusados recurriendo una vez más. El juzgamiento estará a cargo de Elsa García, Claudia Criscioni y Cándida Fleitas, quienes conforman el Tribunal Especializado. El juicio tiene previsto desarrollarse hasta el jueves 9 de febrero. En el 2015, el Ministerio Público acusó a Óscar Núñez por un daño patrimonial de más de G. 40.000 a la gobernación de Villa Hayes. A esta causa se le acumuló otra por G. 11.058.127.624 millones, sumando más de 51.000 millones.

Desde el primer paso

A fuerza de reposos médicos Óscar Núñez, esquivó las primeras audiencias preliminares:

El 9 de junio de 2015, Óscar Ñoño Núñez presentó un reposo médico que justificó su ausencia a la primera audiencia preliminar a la que fue convocado.

El 3 de agosto Núñez usó el mismo argumento de la primera preliminar, para no presentarse. Volvió a adjuntar un reposo médico.

13 de agosto nueva fecha fijada para indagatoria.

El 15 de setiembre el abogado Julio Verón, abogado del ex administrador de la Gobernación de Villa Hayes Edulfo Verón, acusado junto los ex gobernadores Óscar Núñez y Emigdio Benítez y otras 30 personas, recusó al juez Blas Cabriza por una supuesta parcialidad manifiesta. Verón señaló que no confiaban en el criterio del juez porque este habría preopinado sobre la causa de supuesto desfalco.

7 meses después

El 17 de junio de 2016 se reabre el caso tras el rechazo de la recusación al juez Blas Cabriza, presentado en setiembre de 2015. La chicana hizo que el expediente permanezca en la Corte Suprema por siete meses. En mayo de 2016 la Sala Penal de la Corte, constituida por Alicia Pucheta, Luis Benítez Riera y Sindulfo Blanco, declaró inadmisible la apelación general interpuesta por el abogado Julio Verón, defensor de Edulfo Verón.

El 21 de junio se suspende la audiencia por Recusación al juez Blas Cabriza, presentada por Nancy Núñez, ex secretaria de finanzas de Óscar Núñez. Nancy la acusada alegó parcialidad del magistrado y argumentó que “solicitó viajar, ya que es representante de fútbol femenino, pero el juez rechazó el pedido”.

El 16 de agosto de 2016 primera preliminar de la segunda causa “una computadora por niño” sobre Óscar Núñez y otros 41 acusados, fue suspendida por la recusación de Nancy Núñez a Blas Cabriza, realizada el 21 de junio en relación de la primera causa de lesión de confianza.

La vieja confiable

En este año Óscar Venancio Núñez alegó quedarse sin abogados para evitar asistir.

El 8 de mayo de 2017, el acusado Emigdio Benítez recusó al juez Víctor Ronzewsky, argumentó que separó las causas de lesión, apropiación y producción documentos no auténticos.

El 18 de diciembre de 2017 Óscar Núñez alegó que se quedó sin abogados defensores.

El 26 de diciembre de 2017 la audiencia no se realiza por Recusación de Emigdio Benítez, al fiscal Martín Cabrera. Benítez fue gobernador de Presidente Hayes, en reemplazo de Óscar Núñez.

Repetido recurso

Con recusaciones, apeladas una y otra vez que llegaron hasta la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, los acusados lograron evadir cinco audiencias preliminares.

El 22 de febrero de 2018 Recusación al fiscal Martín Cabrera.

29 de junio suspendida por apelación de Recusación.

El 23 de agosto de 2018 Recusación a juez.

El 12 de octubre de 2018 Recusación al juez Víctor Hugo Ronzewsky.

El 13 de noviembre de 2018 14 por recusaciones.

Destrabada

El 25 de mayo de 2019 la Sala Penal confirmó al juez Víctor Hugo Ronzewsky. La Recusación fue rechazada en noviembre de 2018 por el Tribunal de apelaciones. En tanto, 6 meses después los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez rechazaron la apelación en contra de la confirmación del juez de Garantías de Villa Hayes.

El 14 de junio de 2019 la suspensión se dio porque la defensa del político colorado recusó por segunda vez al juez Víctor Ronzewsky Maziuk porque supuestamente tuvo contacto con la sociedad civil.

El 5 de agosto Óscar Núñez no se presenta y se lo declara en rebeldía.

El 4 de setiembre se presenta ante Fiscalía y no declara.

El 11 de octubre se suspende por reposo del juez Daniel Ledesma y no estaba presente el fiscal Luis Said.

El 7 de noviembre se suspende por la Recusación al juez Daniel Ledesma.

20 de diciembre no se lleva a cabo por la Recusación al juez interpuesta por el acusado Emigdio Benítez, también ex gobernador de Villa Hayes.

Vuelta a dormir

La sociedad civil en medio de la pandemia recurrió más de 40 veces para que se realicen nuevas audiencias preliminares que persiste hasta el 2022.

El 14 febrero 2020 se suspende por recusación presentada por abogado Camacho.

El 21 de febrero de la audiencia preliminar se suspende a pedido de la Sala de Apelaciones Multifuero de Villa Hayes.

El 5 de marzo, el expediente judicial fue remitido a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el Tribunal de Apelación Multifuero de la ciudad de Villa Hayes, para resolver la Impugnación c/ la Inhibición del Dr. Óscar Rodríguez Kennedy.

El 20 de junio se lleva a juicio oral a 6 acusados. En el caso Óscar Núñez se aguarda resolución de apelación de diciembre de 2019

El 20 de octubre se dispone la acumulación de las causas y se da una seguidilla de inhibiciones de magistrados el expediente pasa de juzgado.

El 12 de febrero Emigdio Benítez presenta recusación al juez Christian González

Recusaciones pendientes evitan llamado a nueva audiencia.

El 17 de marzo suspendida por recusaciones pendientes.

El 8 junio de 2021 el juez Christian González fue recusado por Emigdio Benítez. Quien también recuso a los magistrados que tenía que estudiar la Recusación. El caso pasó a sala Penal.

10 de agosto de 2021 Recusación de Nancy Núñez al juez Christian González.

El 15 de noviembre recusación Rubén Roussillón Blaires y su esposa Nancy Núñez al juez Christian González.

El 23 de noviembre el coacusado Raúl Delgado recusó al juez en lo penal de Villa Hayes Christian González. Delgado argumentó que fue por la sanción impuesta a Nancy Núñez y Emigdio Benítez.

Más cerca y más lejos

El 2022 inicio también con suspensiones en tanto se experimentaron algunas sanciones en el 2021 que podrían o no significar la posibilidad de llegar a juicio oral.

El 24 febrero 2022 Óscar Núñez revocó el poder de sus abogados Josefina Aghemo y Raúl Caballero a favor de Eduardo Franco quien solicitó copia del expediente y tiempo prudencial. Con lo que volvió a suspender la preliminar.

El 4 de marzo la causa se eleva a juicio oral y público. Apelan los 6 coacusados. Se declara cuarto intermedio. Se fija fecha para el 10 de marzo.

El 10 de marzo se lleva a cuarto intermedio se fija nueva fecha para el 16 de marzo.

El juicio oral y público al político y ex diputado por el Partido Colorado, se realizará del 6 al 9 de febrero de 2023. Se espera que tras ocho años Óscar Venancio Núñez se enfrente a la justicia.

Vigilia activa de la sociedad civil como actores principales

La Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) y Somos Anticorrupción Paraguay (SAPY) presentaron unos 62 urgimientos en el seguimiento de la causa del ex gobernador de Presidente Hayes y ex diputado de Honor Colorado, Óscar Venancio Núñez.

Los ciudadanos autoconvocados realizaron varias veces manifestaciones y vigilias frente al juzgado de Villa Hayes.

“Pasaron más de 10 años del robo de G. 55 mil millones sin que la justicia haga su trabajo, lo cual puede dejar impune a este gran perjuicio ocasionado al pueblo. Sin embargo, seguiremos luchando hasta las últimas consecuencias; porque si queda impune, que el pueblo conozca los nombres de los ministros, jueces y fiscales que propiciaron la impunidad” señaló la Abg. María Esther Roa de la Coordinadora de Abogados del Paraguay.

El lunes 6 de febrero representantes de la sociedad civil estarán a la espera del juicio oral y público, con los antecedentes, aún existe posibilidad de que la defensa utilice recursos que alejen a Núñez una vez más del juzgamiento de sus actos.

El modus operandi de caso megatragada en gobernación

Óscar Núñez, como ex gobernador de Presidente Hayes, fue acusado por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, producción de documentos no auténticos de uso público en diferentes causas, que en suma llegaron a más de 50 mil millones.

En el relatorio, el agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Martín Cabrera refirió que imputó al diputado nacional y ex gobernador de Presidente Hayes, Óscar Núñez, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Se estima que en 2014 Núñez causó un perjuicio patrimonial de G. 30.000 millones, mediante la expedición de 900 cheques que pertenecían a la Gobernación con cargo del Banco Nacional de Fomento, cobrados por particulares.

La causa se extendió a los también ex gobernadores Emigdio Benítez y sus respectivos administradores, Edulfo Verón y Nancy Núñez. Además del también ex gobernador Rubén Antonio Roussillón.

En el caso estaban implicados más de 30 imputados.