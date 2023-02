Origen de aumento es desconocido

Armindo Torres explicó la metodología con la que se desarrolló el análisis que resultó en la inconsistencia de unos G. 11.000 millones, que hasta la fecha no pudieron ser justificados por el ex presidente del IPS. Para obtener la trazabilidad de la multimillonaria cifra, la Contraloría remitió observaciones a Gubetich Mojoli, quien tuvo la oportunidad de presentar un descargo.

“Inicialmente encontramos G. 29.000 millones de aumento sin justificar, el monto disminuyó una vez que se le corrió traslado a él (Gubetich Mojoli) y pudo levantar algunas operaciones y quedó aproximadamente en G.11.000 millones, con la suma de inmuebles, vehículos, cuentas bancarias que no fueron declaradas”, explica el Abg. Armindo Torres.

NO FUE TRIBUTADO. Según informes de la Secretaría de Estado de Tributación (SET) obtenidos en la investigación de la Contraloría, los G. 11.000 millones no fueron declarados como ingresos o activos.

“En la SET no se había tributado ese monto, es muy bajo el pago de tributos que encontramos y no se verifica un ingreso por el que se haya tributado”, compartió Torres y añadió: “Para nosotros el origen de ese dinero incrementado es desconocido”, subrayó el director de Contraloría.

El director de Contraloría además señaló que en el proceso se recurrió a varias entidades y principalmente a la versión del investigado, pero ninguna ayudó a salvar la diferencia de los G. 11.000 millones.

“Para nosotros es un incremento patrimonial no sustentado, que nosotros habíamos pedido todas las documentaciones, y él no pudo sostener su crecimiento, no sabríamos si él tiene otras documentaciones, pero por lo menos nosotros no tenemos a la vista“, sentenció el abogado.

IMPLICANCIAS. En su descargo, Gubetich Mojoli sustancia que ingresos e incluso deudas fueron omitidos de forma involuntaria. Al respecto, en la naturaleza de la declaración bajo juramento, la omisión tendría implicancias. “Todas las omisiones remitimos al Ministerio Público y hasta hoy como criterio de la Contraloría la omisión dentro de las declaraciones juradas, podría considerarse como declaración falsa”, puntualizó Armindo Torres.

Gubetich Mojoli, según señaló Torres, no presentó rectificaciones de las declaraciones juradas en tanto sí respondió a las consideraciones trasladadas por la Contraloría como parte de la investigación de sus declaraciones del 2014, 2018 y 2019.

El informe que incluye un minucioso detalle de todas las operaciones financieras de Andrés Gubetich Mojoli fue remitido ante la Fiscalía General de la República.



Nosotros habíamos pedido todas las documentaciones y él no pudo sostener su crecimiento.

Abg. Armindo Torres,

director de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.