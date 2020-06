Organizadores de eventos denuncian maltrato por deudas

En ese orden, varios miembros de la Asociación de Empresas Paraguayas Proveedoras de Eventos (Aseppe) denunciaron a la directiva de este gremio los maltratos y amenazas de que son objeto de parte de las financieras que les otorgaron créditos, cuyas cuotas no pueden abonar debido a que desde marzo tienen facturación cero.

Sonia Cáceres, presidenta de Aseppe, denunció el caso particular de maltrato a través de mensajes de texto de una asociada de este gremio, quien había comunicado vía nota a la financiera de que no podría abonar las cuotas de un préstamo debido a que no estaba facturando.

La denunciante es una decoradora de eventos, residente en Ciudad del Este, que recibió mensajes agresivos de una funcionaria de Credi Ágil, que la acusó de “borrarse” y poner excusas para no abonar sus cuotas y quien le anunció que su caso pasaba a instancias judiciales. “Basta de excusas y pase a pagar su cuenta”, fue la frase más suave que utilizó la funcionaria de la financiera, según indicó Cáceres. “Los de la fase 4 estamos recibiendo este tipo de mensajes; somos un gremio sin trabajar, sin apoyo del Gobierno y ahora sufrimos la falta de empatía de las entidades financieras”, se quejó.