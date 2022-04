Oposición busca definiciones y hay acercamiento entre Efraín y Soledad

La chapa que va tomando mayor definición es la del ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), junto con el gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El canciller creó un movimiento llamado Nueva República, recientemente, y ya tiene lista su renuncia, que se concretará después de Semana Santa, en abril, para lanzar su candidatura en mayo.

Hugo Fleitas confirmó a Última Hora que mantiene conversaciones con Euclides y que considera que es una figura muy potable.

Esta fórmula respaldada por el llanismo se enfrentará a Efraín Alegre, presidente del PLRA, quien es la pieza más dura en torno a las negociaciones, el único no dispuesto a ceder en su intención de ser el candidato. Fuentes cercanas indican que su dupla será una mujer, una sorpresa dentro de las conversaciones: la ex ministra Soledad Núñez, con quien estaría acordando.

La tercera fórmula estaría conformada por una de las candidatas más fuertes, la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), quien negó recientemente que bajaría al Senado. Sus conversaciones más concretas se están dando con el ex intendente de Asunción Martín Burt, el tercer y último candidato liberal. “Yo no me voy a bajar, yo voy a pelear, yo creo en lo que la gente me está diciendo en las calles, en lo que yo siento en mi corazón que es el momento de una mujer”, expresó Kattya a ÚH.

ÑEMONGETA. Las fuerzas populares y progresistas construyeron un proyecto ejemplar camino al 2023, dejando claro su programa y su objetivo de unidad, aunque por fuerza de las negociaciones de la concertación, de la que se retiraron temporalmente. Dentro de este espacio está el Frente Guasu, que contiene a los candidatos del sector, que son los senadores Sixto Pereira y Esperanza Martínez. El 24 de abril anuncian una candidatura unificada y todo apunta a que será el legislador, líder del Partido Tekojoja, quien deberá bajar propuestas a la mesa de presidentes de la oposición.

SIN LUGAR. Muchos otros candidatos a la presidencia forman parte de las negociaciones, pero deberán hallar acuerdos para definir su lugar, ya que tienen menor peso electoral y si no están respaldados por algún movimiento liberal, no tienen posibilidades. Estos son Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida (PPQ); Carlos Rejala, del Partido Hagamos (PPHH), y Paraguayo Cubas, de Cruzada Nacional.

El mayor problema a resolver será la forma de elección. El padrón abierto, defendido por Alegre, no es viable, ya que jurídicamente no es posible incluir a electores afiliados a un partido que no integra la concertación, en este caso, la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Para el PEN, encabezado por Kattya, la mejor opción es recurrir a una medición y elegir como chapa a los dos mejor posicionados. Sin embargo, Efraín defiende llevar a cabo una elección, lo que para muchos sería someterse a una interna liberal que dará ventaja al presidente del partido.

El tiempo límite es el mes de agosto, cuando se deberán inscribir las candidaturas. Muchos sectores proponen pasar por un filtro antes de las internas partidarias de diciembre de este año. Las generales son en abril del 2023. Además, queda pendiente la organización de listas para el Congreso Nacional.



Tenemos dos mediciones a nivel nacional y de Central que indican que los mejor ubicados son Kattya y Efraín.

Kattya González,

diputada del PEN.



Una concertación, que incluya a todos los ciudadanos es el único camino para construir un proyecto sólido.

Soledad Núñez,

ex ministra de Vivienda.



En la concertación estamos todos porque ya no es tiempo de partidos, sino de patriotas. Es tiempo de unirnos.

Efraín Alegre,

presidente del PLRA.



Con Euclides tenemos mucho en común, tuvimos conversaciones en estos días. Tiene todas las condiciones.

Hugo Fleitas,

gobernador de Cordillera.