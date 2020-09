Oportunidad para quienes trabajan ideas y proyectos artísticos

Una de las convocatorias abiertas es el concurso fotográfico Paraguay: el país que me gustaría ver - #UN75. La propuesta invita a pensar e imaginar un país futuro que surge renovado de los desafíos que representa la crisis pandémica.

El certamen se suma a las actividades conmemorativas por los 75 años de la Organización de las Naciones Unidas.

La asociación fotográfica El Ojo Salvaje participa como gestora y organizadora, teniendo en cuenta su experiencia en concursos semejantes.

“Desde El Ojo Salvaje alentamos a formar parte de iniciativas que estimulen las prácticas fotográficas, valoren el aporte de este lenguaje y de visibilidad de a los talentos”, comentó Rosa Palazón, coordinadora del concurso, y parte del staff de El Ojo Salvaje.

Para Palazón esta es una oportunidad importante para los que trabajan ideas y proyectos.

“Las Naciones Unidas en Paraguay brindan un estímulo para el pensamiento crítico, desde la fuerza de las fotografías”, añade.

Pueden participar del certamen, fotógrafos paraguayos o extranjeros residentes, de manera individual, sin límite de edad. Si no cumplen la mayoría de edad, se requiere un permiso de padres o tutores. El participante debe presentar 2 fotografías que no hayan sido publicadas en medio alguno. En el correo se enviarán fotografías con no más de 1.500 píxeles por lado mayor y comprimidas en jpg.

Premios: G. 7.000.000 (primero), G. 5.000.000 (segundo), y G. 3.000.000 (tercero).

Los trabajos seleccionados serán exhibidos en la galería fotográfica a cielo abierto en la Plaza de la Democracia. Más datos en las redes sociales de Naciones Unidas Paraguay. Consultas sobre las bases a un75.concurso@gmail.com.

MURALISTAS. La embajada de Alemania y el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán convocan a la 6ª Edición del Premio de Artes Visuales, en esta ocasión enfocado en el género muralista, y el tema gira entorno a El mundo en tiempos del coronavirus.

Pueden concursar mayores de 18 años y radicados en Paraguay, a presentar un proyecto de mural para el concurso. El llamado es hasta el 22 de este mes.

A través de correo electrónico (premiodeartesvisuales@gmail.com), se llena un formulario de participación, junto a una imagen del proyecto planteado, descripción de la obra referida a la técnica a ser utilizada y el mensaje/contenido plasmado.