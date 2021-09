Olimpia y San José ganan en el inicio del hexagonal

El Franjeado, en el Polideportivo Osvaldo Domínguez Dibb, se impuso a Ciudad Nueva por 103 a 62, con destacada labor de Édgar Riveros, quien anotó 22 puntos, seguido de Alejandro Peralta con 16 y Federico Mellone con 11. En Ciudad Nueva, el destacado fue Sebastián Galarza con 17 puntos.

A su vez, en el León Coundou, Deportivo San José superó por 108 a 70 a Paranaense de Encarnación. Leandro Ferreira, con 18 puntos, fue el artillero en el Santo, seguido por Sebastián Picton con 16 y Tobías Gómez con 12. En el encarnaceno, Fabrizio Aquino fue la figura al convertir 23 puntos.

Al cierre se cumplía el duelo por la ronda 1 entre Colonias Gold y Libertad.

Para la fecha 2, mañana se enfrentan: Paranaense vs. Libertad (19:00) y el lunes 20 completan la ronda: Olimpia Kings vs. Colonias Gold (20:00) y Deportivo San José vs. Libertad (20:00).