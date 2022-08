Olimpia va por la doble corona

Los otros juegos para hoy son: Resistencia vs. Tacuary (Parque Guasu Metropolitano, 09:30), General. Caballero vs. Ameliano (Ka’arendy, 10:00), Libertad/Limpeño vs. Guaraní (Optaciano Gómez, 10:00) y 12 de Octubre vs. Cerro Porteño (Luis Salinas, 10:00).