Olimpia: Nogués explica problema con Otálvaro

Olimpia se encuentra en plena campaña de saneamiento financiero, durante el arranque de la pretemporada.

En charla con FALG (1080 AM), el tesorero del Franjeado, Rodrigo Nogués explicó acerca del caso Sergio Otálvaro: “No es que no se le pagó, hubo un problemita con el banco nada más y no se pudo cerrar a tiempo”, agregando: “De seguro vamos a llegar a un acuerdo con el jugador en los próximos días”.