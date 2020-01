Olimpia, en la recta final de los trabajos

Olimpia continúa con los trabajos de pretemporada a triple turno en la ciudad de Minga Guazú, donde se prepara para llegar en las mejores condiciones a los desafíos que tendrá el conjunto dirigido por Daniel Garnero.

El elenco franjeado tiene previsto activar hasta mañana en el Este del país y, posterior a eso, el sábado, la delegación retornará a la capital del país para continuar trabajando en las instalaciones de la Villa, pero con menor carga. COMPLETO. Alfredo Aguilar, quien no fue parte de la movilización futbolística realizada el martes a raíz de una molestia muscular, ya trabajó con normalidad durante la jornada de ayer, según informe. Otro que ya comenzó a activar con intensidad es Nicolás Domingo. El último refuerzo del Franjeado, que fue oficializado el martes, continuará activando de forma diferenciada hasta ponerse a la par de sus nuevos compañeros.



Sigue ilusionado

“Hasta que se cierre el libro de pases acá en Paraguay, no me voy a sacar la ilusión de jugar en Olimpia al menos un año”, manifestó Derlis González, antes de partir a Brasil y sumarse a la pretemporada con el Santos. “Saben que mi deseo es jugar acá, me voy con la ilusión de volver y que se pueda cumplir ese sueño”, cerró.