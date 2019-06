Olimpia de Itá deja expuesta su posición

Olimpia de Itá igualó de visitante 1-1 con Humaitá y así dejó abierta la posibilidad de perder la cima en la Primera C, en caso de que Benjamín Aceval derrote hoy al 12 de Octubre de Santo Domingo, desde las 10.00. Goles: 87' Ángel Arzamendia (H); 70' Aníbal Martínez (O). Recaudación: G. 675.000 por 45 pagantes.

Otros resultados: Pinozá 3 Oriental 2 y Silvio Pettirossi 0 General Caballero de Campo Grande 2.

Hoy: 12 de Octubre SD vs. Benjamín Aceval (10.00), Sport Colonial vs. 1° de Marzo y Atlético Juventud vs. Valois Rivarola (desde las 15.00).

Principales posiciones: Olimpia de Itá (+1) 11, Benjamín Aceval 9, Silvio Pettirossi (+1), Valois Rivarola, 12 de Octubre SD, Juventud (+1) y Humaitá (+1) 7 puntos.