Olimpia busca la clasificación

Más abierta está la lucha en el Grupo D, donde Santiago Morning es segundo con 3 puntos, lo que le da mayores posibilidades de clasificar. Incluso con una derrota pasarían a cuartos si Alianza Lima no vence al América de Cali. Las chilenas se medirán al Deportivo Lara que está virtualmente eliminado a no ser que ganase por nueve goles de diferencia y Alianza no ganase por más de un gol de diferencia a las Diablas Rojas.

Por su parte, las peruanas están obligadas a ganar al Cali y esperar que el Lara derrote a Santiago Morning.

En los cuartos ya están: Universidad de Chile, Dvo. Cali y América de Cali, Boca Juniors, Palmeiras y Ferroviaria