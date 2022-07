Ola de abigeato azota a pobladores de Coronel Bogado

En el último caso denunciado resultó víctima un productor lechero, identificado como Jorge Laniec Chiniec, de 50 años, domiciliado en el barrio San Blas.

Un total de cinco animales vacunos de la raza Angus desaparecieron del poder de este hombre el último fin de semana del interior de su establecimiento ganadero, ubicado en la compañía Domingo Bado. Este hecho perjudica a una familia trabajadora, que ya sufrió el hurto de 19 animales, ocho durante este año, sin que se hayan esclarecido ninguno de los casos.

Este nuevo hecho, en el cual fueron hurtados cinco terneros, se registró entre la noche y madrugada del sábado y domingo último del establecimiento del citado ganadero.

La víctima manifestó que a las 6:30 del domingo, se percató de la desaparición de los terneros, de los cuales dos estaban atados en el interior de un galpón, mientras que tres estaban sueltos; hasta ahora se desconoce a los supuestos autores del hecho.

Jorge Laniec lamentó que se sigan dando estos hechos de abigeatos, y que los delincuentes sigan actuando impunemente, ya que en su caso ya le hurtaron 19 animales vacunos en total en los últimos años.

Asimismo, denunció que la Fiscalía zonal de Coronel Bogado no se constituyó en su establecimiento tras los diversos hechos donde fue víctima de los delincuentes.

“Me siento impotente ante los malvivientes. Demasiado ya me perjudicaron y no se esclarece ningún caso. Vengo de una familia trabajadora, mis padres me enseñaron a trabajar y no a tocar cosa ajena. En mis 50 años, nunca tuve problema con nadie y me duele que esté pasando por esto", manifestó Jorge Laniec.

Destacó su decepción de las autoridades competentes, como la Policía Nacional, la cual —a pesar de que ya fue víctima de abigeato en varias oportunidades— hasta el momento no resolvió los hechos anteriores. No obstante, aseguró que seguirá trabajando con el objetivo de darle un futuro mejor a sus hijos.