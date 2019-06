OGD recusa al juez para evitar audiencia

El ex senador cartista, Oscar González Daher, privado de libertad en la Agrupación Especializada y qué mañana debería tener su audiencia preliminar en el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), ayer optó por recusar al juez Penal de Garantías, Rolando Duarte, y de esta forma frenar el proceso que estaba fijado para mañana.

El mencionado juez de Primera Instancia había fijado para el lunes 10 de junio la audiencia preliminar, en donde se debía de definir si la causa es o no elevada a un juicio oral y público. Recordemos que González Daher está acusado en este proceso por tráfico de influencia y asociación criminal.

En la causa de los audios filtrados también están procesados por el Ministerio Público el ex secretario del Jurado y hombre de confianza de González Daher (cuando presidía el JEM), Raúl Fernández Lippmann, el también ex senador Jorge Oviedo Matto, y el abogado y ex ministro del Interior, Carmelo Caballero.

Los audios que fueron analizados en esta causa son las presiones que se hacían en dos causas judiciales, la primera en el proceso penal en contra del ex intendente de Mariano Roque Alonso, el colorado Walberto Zárate, y la segunda en la causa de la empresa Electrofácil, donde están procesados Luis Emilio Saguier Blanco y otros socios de éste, cuyo abogado defensor era el ex ministro Carmelo Caballero.