Ofendido por la Divisional

Es que la directiva de la V Azulada pretendía jugar (fecha 16) ante Olimpia en el estadio de Trinidense, pero fue cuestionado por Sosa Jovellanos por no tener campo propio; el hecho se dio durante la reunión de la Divisional, el pasado viernes, cuado se programaron las fechas 14, 15 y 16.

"El presidente de la Divisional tuvo unas palabras desacertadas en contra de Ameliano, porque no tenemos cancha donde jugar en Primera. Nosotros sabemos todo lo que nos costó subir a la Primera y es una pena las declaraciones de Sosa Jovellanos en la reunión”, señaló apenado Melgarejo.

Por su parte, Sosa Jovellanos aclaró en la 1080 AM que "la APF permite que los equipos de Primera no jueguen en sus estadios, tiene una condescendencia y no fui ofensivo con Ameliano”.