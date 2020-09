Oenegés exigen claro proceso de donación

“El derecho adquirido por ley manda que los aportes deben ser públicos, reafirmando los principios de acceso a la información pública y a la transparencia de información por parte del Estado, confirmando de esta manera el rol del ente de controlar el cabal cumplimiento de la ley mencionada”, expresa parte de la nota.

Lo manifestado es a colación de publicaciones en los medios de prensa que hacen referencia a que la empresa encargada de explotar la quiniela (TDP SA) aparentemente no destina los recursos que no son retirados -por diferentes motivos- en calidad de premios, por los usuarios.

El documento también recuerda que, entre el articulado de la Ley 1016/97 se especifica que los premios no entregados por no presentarse el ganador, “serán destinados totalmente a instituciones de beneficencia debidamente reconocidas, no pudiendo repetirse las donaciones a una misma entidad mientras no se haya asignado tal beneficio a las demás entidades de beneficencia reconocidas legalmente”.