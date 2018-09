Ochocientos millones con hambre

“Aumentaron estos últimos tres años a nivel planetario: 821 millones contra 804 millones en 2016. Se cae, así, a los niveles de una década atrás, en lo que constituye ya un retroceso civilizatorio preocupante. Una de cada 9 personas en el mundo se confronta a este flagelo que golpea directamente, también, a 150 millones de niñas y niños que presentan ya síntomas de atraso en su crecimiento, personas subalimentadas o con falta crónica de alimentos. La situación, empeora en particular en América del Sur y en África”.

Así lo afirma el último Informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo –con cifras actualizadas hasta 2017– presentado el martes 11 de setiembre por la Organización de las Naciones Unidas y elaborado en colaboración por la FAO –Organización para la Alimentación y la Agricultura–, el Programa Mundial de Alimentos, Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Internacional de Desarrollo de Alimentos (FIDA). El mismo lleva como subtítulo: Fomentando la resiliencia climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición.

“El informe divulgado por la FAO subraya que los fenómenos climáticos juegan un impacto esencial en este drama, en particular los cambios meteorológicos extremos como sequías excesivas o inundaciones incontrolables. Sin embargo, los conflictos, las situaciones de guerra y ausencia de paz, así como las crisis económicas, con su secuela de pobreza y marginalidad, tienen impactos dramáticos”.

Pensemos ahora en nuestro querido Paraguay. Me dijeron hace poco que 700.000 personas están desnutridas en nuestra país. Y esto es gravísimo por el alto número de jóvenes que tenemos en él. Y me fijo, sobre todo, en el número de niños menores de dos años que ya no toman leche y esto repercute negativamente en el desarrollo de su cerebro.