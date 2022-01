Obra fantasma del clan Noguera empezó a construirse tras denuncia

El intendente de la ciudad, el liberal Magín Benítez, rival político del legislador, denunció que las firmas del clan Noguera fueron beneficiadas con cerca de G. 700 millones sin llamado a licitación, para realizar obras, pero estas no existen o no concluyeron; sin embargo, en los últimos días, la nueva administración encontró más contratos otorgados a empresas de la familia del parlamentario, alcanzando la cifra de G. 3.145 millones.

Los albañiles acudieron el jueves a concluir el cielorraso y la pintura de un salón para reactivar una obra adjudicada a Itapoty SA, que está a nombre de Dora y Benedicto Cáceres, cuñados del diputado Éver Noguera, que recibió en abril del año pasado G. 55 millones de los royalties de la Municipalidad de Villarrica para construir un vallado perimetral y un baño diferenciado en el oratorio de la compañía San Francisco Potrero. También en el lugar se debía refaccionar el salón parroquial, aunque todavía no hay datos del monto desembolsado para esta última inversión, informó la directora de Obras de la Comuna, Carmen Airaldi.

La funcionaria, que encabeza la verificación de las obras fantasma o inconclusas que fueron detectadas, comentó además que constató una construcción a medio terminar consistente en una muralla de ladrillo hueco, pero se desconoce de qué se trata porque la comisión que recibió los aportes de la Municipalidad no rindió cuentas. El trabajo de revisión es en compañía de un escribano para certificar el estado de las obras.

Desde la Municipalidad informaron que el ex intendente Gustavo Navarro, del equipo de Éver Noguera, transfirió al menos G. 2.100 millones a la Comisión de Desarrollo y Fomento de San Francisco Potrero para obras, pero luego de la verificación encontraron que no existen, están inconclusas o no se pueden ubicar.

Esta comisión, presidida por Wilfrido Sanabria, contrató a empresas que están a nombre de Éver Noguera, de sus cuñados, de un hermano, un ex empleado y hasta de su guardia de seguridad.

El intendente Benítez reveló el martes que la comisión pagó G. 362.329.760 a Itapoty SA por empedrados y asfaltados que no pudieron ser ubicados, pero documentos que el jueves salieron a la luz comprueban que la empresa recibió al menos G. 863.080.999. También se le encargó otras obras como refacciones, una instalación de pozo, una lumínica y también construcciones y mejoras como las que se debían hacer en el Oratorio San Francisco y que recién esta semana se empezaron a conocer luego de las verificaciones.

Además de Itapoty, la empresa unipersonal El Emprendedor, de Lisandro Ariel Noguera, hermano del diputado, también fue contratada. Facturó G. 320 millones por un sistema de agua en la compañía San Francisco Potrero, pero solo se excavó un pozo en el domicilio particular del presidente de la comisión.

Igualmente, Fulgencio Silvera, ex empleado de Éver Noguera, recibió G. 1.045 millones para un sistema de agua en la compañía Rincón, un empedrado en la Fracción Torres del barrio Santa Librada y un caminero. El pavimento no se ubica y la segunda obra está inconclusa, ya que también solo se excavó un pozo.



3.145

millones de guaraníes alcanzan los contratos otorgados al clan Noguera en Villarrica por obras irregulares.



2.100

millones de guaraníes otorgó el ex intendente Navarro a una comisión que distribuyó contratos no ejecutados.



55

millones de guaraníes es el costo de las obras en un oratorio de Villarrica que se reactivaron tras denuncias.



1.045

millones de guaraníes se le otorgó a una empresa de un ex empleado de Éver Noguera para obras no halladas.



Diputado Éver Noguera aumentó fortuna con licitaciones

El diputado de Colorado Añetete, Éver Noguera, logró acumular una gran fortuna mediante contratos con el Estado, precisamente uno de los cuales se investiga por irregularidades que lo llevaron ser imputado por administración en provecho propio y asociación criminal.

Fue adjudicado con unas 28 licitaciones públicas en solo cuatro años, mediante las cuales recaudó más de G. 5.000 millones, desde el 2013 al 2017. Grupo Élite Consultora Integral Construcciones Civiles y Viales es el nombre de la empresa mediante la cual Noguera se presentó como oferente en los llamados. Entre las adjudicaciones se encuentra la provisión de almuerzo convocada por la Municipalidad de San Rafael del Paraná por G. 862.577.100, según Contrataciones Públicas.

De este modo, fue adjudicado de forma directa en decenas de municipios y en la Gobernación del Guairá, siendo Rodolfo Friedmann el gobernador, quien al mismo tiempo está investigado por el mismo caso.

Sin embargo, diputados colorados rechazaron el desafuero de Noguera para protegerlo.