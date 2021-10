Obispos llaman al diálogo nacional en torno a Itaipú

El también miembro de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) de la Iglesia Católica fue uno de los principales redactores de la Carta Pastoral sobre Itaipú emitida en el 2020 por el colegiado de obispos, donde ofrecen delineamientos éticos sobre la causa de la binacional, un tema que “interesa a todos”, para que “el bien de esta industria sirva al presente y al futuro de la comunidad nacional e internacional”.

“El impacto de Itaipú en la economía nacional exige una administración transparente. El aprovechamiento de la energía y el beneficio de la industria deben ser conversados, consensuados y expresados en la revisión del tratado y en toda gestión relacionada con este patrimonio”, agregó.

Recordó que en la Carta Pastoral “Itaipú, una oportunidad de diálogo y concertación social para el bien común”, la CEP invita a una reflexión que no se limita a la binacional y las relaciones bilaterales de Paraguay y Brasil, “sino que coloca justamente el evento de la renegociación del Tratado en su Anexo C en el contexto de muchos temas nacionales, y, por qué no, mundiales”.

Pistilli insistió que Itaipú, por su relevancia, es transversal a varios temas, “porque el potencial energético es un factor clave de desarrollo y una buena gestión de ese patrimonio puede aportar al bien común. La gestión de un bien tan valioso nos importa, no por la ganancia material, sino por nuestra población y sus circunstancias”.