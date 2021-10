Nuevo tablero político posiciona mejor a efrainistas

Precisamente, Alegre y su equipo se posicionaron en algunos lugares y los triunfos más sonados fueron en las capitales departamentales de Amambay, Cordillera y Guairá, donde todos los intendentes son de su equipo o aliados. Logró además que en el Departamento Central el llanismo no tenga hegemonía y su candidato triunfó en J. Augusto Saldívar. No obstante, aún son ocho los distritos que el llanismo tiene controlados en el departamento.

El equipo del senador José Pakova Ledesma, quien es de vuelta aliado de Alegre, logró posicionarse en San Pedro ganando el distrito de Liberación, entre otros.

En general, los resultados en Alto Paraná y Caaguazú fueron muy negativos para el PLRA. En el primer caso además de que prácticamente no figuró en la pelea por el distrito de Ciudad del Este, que quedó en manos de Miguel Prieto, en Caaguazú, donde el partido que también gobierna el departamento de la mano de Alejo Ríos, tuvo saldo negativo en relación al 2015, ya que bajó de 7 a 6 distritos. No obstante, el hijo del gobernador, José Ríos, hizo rekutu en Caaguazú, pero la derrota más dolorosa fue la de Antonio Buzarquis en Coronel Oviedo. En Cordillera, bajo el liderazgo del vicepresidente, Hugo Fleitas, el PLRA tiene el control del 75% de los distritos.

Itapúa y Central no tuvieron para este equipo los resultados esperados si se considera que Ñemby, en el que se dominó por casi 20 años, cayó ahora en dominio colorado. Igualmente, el Departamento de Concepción no pudo retener el control de la capital que lleva el mismo nombre. Allí era candidata la llanista Ramonita Mendoza, quien no pudo contra los colorados.