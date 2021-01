Nuevo sitio del MEC ya registró errores en inscripción presencial

La opción de inscribirse previamente de manera online habilitó ayer el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Así como ya ocurrió con la plataforma de aprendizaje y con las tareas a lo largo de todo el año lectivo 2020, este nuevo apartado para confirmar la presencialidad ya presentó sus primeros errores de funcionamiento.

Padres de familia reclamaron que no pudieron llenar las planillas debido a que aparecían otros nombres como los padres de sus hijos. “En el documento oficial generado por el MEC, figura otra persona como padre de mi hijo”, expresó un ciudadano a través de las redes. Preguntaba cómo subsanar el “gravísimo error”. Otras madres también comentaron el mismo detalle durante la jornada. Desde la cartera estatal aseguraron que el inconveniente fue solucionado en el transcurso del día. Otro punto llamativo de esta plataforma es que la confirmación de clases también debe realizarse de manera presencial. Los padres deben llevar la constancia impresa a cada centro escolar. Las autoridades educativas anunciaron desde el año pasado que la fuente de chequeo para la vuelta a las aulas sería netamente en línea. El regreso a clases, de manera presencial o virtual, será desde el 2 de marzo para los centros educacionales de gestión oficial. Las personas que no cuenten con acceso a tecnología deberán confirmar si envían a sus hijos a las clases presenciales una vez que se abran las escuelas. La fecha de apertura es el viernes 12 de febrero. El plazo para entregar las constancias vence el 20 de febrero y si no se presenta ningún documento, el viceministro de Educación, Robert Cano, dijo que tomarán como que los chicos seguirán en la virtualidad. Son 1.500.000 escolares aproximadamente los que deben confirmar el modo de regreso al año lectivo en 10.000 establecimientos. Los colegios privados y privados subvencionados deben gestionar los permisos de los padres por su cuenta y después notificar ante la entidad estatal, según lo acordado entre las federaciones y las autoridades. Ya están consultando con las familias si vuelven o no a las aulas. En todos los casos el retorno decretado por el MEC y por Salud Pública es opcional y no obligatorio. ANTECEDENTES Hace poco menos de un año, el MEC ya había presentado su nueva plataforma de aprendizaje –donada por la empresa Microsoft en su sede local– cargada de errores en los materiales para los estudiantes. Principalmente las faltas eran de concordancia en las tareas que debían realizar los alumnos. Luego también se dieron denuncias de errores en ejercicios de matemáticas y por el contenido sobre la dictadura de Alfredo Stroessner, donde se destacaban sus “aspectos positivos”. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es el hijo del secretario privado del ex dictador. Otro dato cuestionado al MEC es la cantidad de educadores que están habilitados para ir a escuelas y colegios públicos. Según dieron a conocer, el 99,3% de los trabajadores de la educación son aptos para ir a aulas. Solo 900 pudieron presentar sus constancias de salud para continuar en modo virtual.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



CLASES. El año lectivo arranca el 2 de marzo con clases semipresenciales, presenciales y virtuales.







TOPE. Familias y encargados tienen tiempo hasta el 20 de febrero para cargar los documentos.