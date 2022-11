Nuevo ministro de Justicia también tenía datos sobre Denis, según chat

Luego de jurar como nuevo titular de la cartera de Justicia el martes, en Palacio de Gobierno, Benítez Romero había negado rotundamente que “personalmente” haya recibido información proporcionada por la ex coordinadora de Establecimientos Penitenciarios. Sin embargo, ayer, Ana Dina Coronel reveló que también informó al entonces viceministro sobre el dato que recibió de una fuente interna.

En fecha 10 de agosto, Coronel le escribió al ahora ministro de Justicia: “Viceministro, en ese lugar que pasé donde supuestamente se le enterró (a Denis) no vieron aún?”. A lo que Benítez le respondió de manera escueta: “cual?”.

Acto seguido, la ex coordinadora le precisa “Mbocayai PJC, comunidad indígena”. Entonces Benítez le respondió “voy a pasar ese dato”, con relación a la zona.

MINTIÓ. Benítez asumió el martes como ministro en Palacio de Gobierno, luego del escándalo que tumbó a su antecesor, Édgar Taboada, que solamente permaneció ocho horas en el cargo, tras permitir que el féretro de Osvaldo Villalba ingrese al penal del Buen Pastor para ser despedido por su hermana.

Tras el acto, Benítez dijo que todas las informaciones que llegan de distintas fuentes sobre los secuestrados son procesadas y que existe un protocolo de actuación. “Si una persona tiene conocimiento y lo corrobora con la gente de inteligencia se le da el trámite”, afirmó. Agregó que reciben gran cantidad de información que son procesadas y enviadas a los organismos de seguridad para que puedan ocuparse.

“Yo no tengo conocimiento. Personalmente no tengo conocimiento (sobre los datos referentes a Denis). Tampoco (escuchó de otros ministros). No tengo conocimiento”, insistió el ministro, versión que fue desmoronada ayer tras la publicación de los chats que demostraban que sí tenía también el dato.

CONTRADICCIONES. Tras la revelación de que se tenía el informe, desde el Poder Ejecutivo hubo desencuentros sobre la información entregada al ex ministro de Justicia Édgar Olmedo, en mayo pasado.

Primero intentaron negar que recibieron la información y luego minimizaron, señalando que no reunía los requisitos ni fue entregada por los canales oficiales para que pueda ser procesada la información sobre el supuesto paradero de Denis.

Desde el Consejo de Defensa señalaron que Olmedo llegó a solicitar mayor información sobre la fuente de ese dato y que no le fue proporcionada, por lo que consideró que no debía elevar a los organismos de seguridad para que se verifique.