Nuevo escrache a Essap refleja descoordinación con municipios

Añadió que esperaron más de seis meses para hacer el recapado asfáltico que el miércoles fue terminado. Sostuvo que consultará con los abogados “y si amerita voy hacer la denuncia penal”.

Por su parte, el gerente de Redes de la Essap, Fernando García, explicó: “Hubo un caño roto de una cañería que desconocíamos que existía, que no figuraba en los planos. Esa cañería no tendría que haber existido. Lastimosamente es algo que escapa de nosotros, porque es una deficiencia que arrastramos desde décadas atrás, de cañerías que no figuran en el catastro, que no estaban en nuestros planos”.

ÁREA METROPOLITANA. En los distintos distritos del área metropolitana también es recurrente el reclamo contra la Essap.

En la ciudad de Lambaré, cuyas calles también se encuentran en pésimo estado, el intendente Guido González señaló que parte del deterioro de las arterias es producto de los caños obsoletos de la Essap y reportan cerca de 150 pérdidas de agua por caños rotos al día en varias zonas de la ciudad.

En el Municipio de Fernando de la Mora, el jefe comunal, Alcides Riveros, también afirmó que el mayor porcentaje de los baches de la ciudad se generan a causa de los caños obsoletos de la Essap y que, por ende, los recapados asfálticos no duran un tiempo prolongado.

Pobladores de la ciudad de Luque, del barrio Campo Grande, habían comentado que realizaron reclamo a Essap y a la Comuna de dicha ciudad, pero que no obtuvieron ningún tipo de respuesta de las autoridades.

EN SILENCIO. Desde Última Hora se intentó tener la versión del presidente de la aguatera estatal, Natalicio Chase, y del gerente general, Carlos Antonio López, pero no contestaron las llamadas.



