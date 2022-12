“Nos robaron”, dicen bolsonaristas que protestan en Brasilia

Centenares de seguidores del presidente brasileño Jair Bolsonaro se manifestaron este miércoles en Brasilia convencidos de que al líder ultraderechista le "robaron" la reelección, un mes después de los comicios que dieron vencedor al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

"No queremos y no aceptamos la decisión en las urnas, que no fue realmente la decisión del pueblo. Fue una decisión robada", dijo a la AFP Valdemar Neto, un camionero del estado de Pará (norte), en el césped sobre el que se congregaron los bolsonaristas, frente al Congreso y cerca de las sedes de los poderes ejecutivo y judicial.