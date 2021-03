Nomadland, Minari y Mank, entre las cintas nominadas al Oscar

La plataforma Netflix logró 35 nominaciones encabezadas por la cinta Mank, dirigida por David Fincher y protagonizada por Gary Oldman, acerca de Herman Mankiewicz, guionista de Ciudadano Kane. La película que aborda el proceso de filmación de la obra de Orson Welles competirá por la estatuilla en las ternas de, mejor cinta, dirección, actriz de reparto, fotografía, vestuario, maquillaje, banda sonora original, diseño de producción y sonido.

Tras el liderazgo de Mank en las convocatorias, le siguen seis películas que disputarán cada una el Oscar en seis ternas, estas son: Minari, Nomadland, Sound of Metal, The Father, Judas and the black Messiah y The trial of the Chicago 7.

Otros servicios de streaming también lograron ubicarse en la premiación, como Amazon Prime, con 12 nominaciones, Apple, con dos, y Hulu, con una. Entre los estudios tradicionales, por su parte, Warner logró ocho convocatorias, mientras que Disney, siete, Focus Feature también siete y Sony, seis.

DESTAQUES. Entre los destaques de la edición 2021 del Oscar, además del liderazgo del streaming, se encuentra la convocatoria por primera vez desde el inicio de la premiación de dos mujeres en la terna de mejor dirección, por un lado, Chloé Zhao, quien estuvo al frente de Nomadland, y por otro lado, Emerald Fennell, quien dirigió Promising Young Woman.

Asimismo, la tendencia de las anteriores premiaciones también se replicó en el Oscar con la convocatoria póstuma de Chadwick Boseman, conocido, entre otras interpretaciones, por su papel del superhéroe Pantera Negra. El actor fallecido el año pasado en agosto en razón de un cáncer de colon disputará la estatuilla en la terna de mejor actor, por su interpretación en la cinta Ma Rainey’s Black Bottom.

Por otro año más, las películas latinas no lograron ubicarse en la terna de mejor película internacional, que en esta edición, será disputada por Another round, de Dinamarca; Better days, de Hong Kong; Collective, de Rumania; The man who sold his skin, de Tunisia; y Quo vadis, Aida?, de Bosnia y Herzegovina.

La ceremonia de entrega de Oscar será el domingo 25 de abril y presentará un formato con algunas modificaciones, en razón de adaptaciones provocadas para hacer frente al Covid-19, como la transmisión desde distintos lugares, sin dejar de lado, su tradicional escenario, el Dolby Theatre de Los Ángeles.