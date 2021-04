Nomadland fue la principal ganadora de Oscar 2021

La directora del filme, Chloé Zhao, hizo historia con el galardón, al convertirse en la segunda directora que triunfa en esta categoría.

Nomadland relata las vivencias de una mujer y el modo de vida de la gente que recorre el territorio estadounidense en camionetas en busca de su sustento.

La 93 premiación de la Academia se realizó ayer desde el Union Station del centro de Los Ángeles, California y del Dolby Theatre de Hollywood, sin mascarillas y con un formato parecido a la grabación de una película.

La estatuilla para Mejor Actor fue para Anthony Hopkins por su actuación en El padre.

El primer Oscar de la noche fue para Hermosa venganza en la categoría de Mejor Guion Original para Emerald Fennell. Se trata de una comedia negra que trata el tema de la masculinidad tóxica y la venganza desde una perspectiva femenina.

El segundo fue para El padre (The Father) en la categoría de Mejor Guion adaptado. Este filme cuenta la historia de un hombre que no acepta la ayuda de su hija en su vejez. Su vida cambia y mientras busca darle sentido empieza a dudar de su entorno.

Mejor Película Internacional fue para Otra ronda (Another Round) del cineasta danés, Thomas Vinterberg, que habla de la inmersión de cuatro profesores en el alcoholismo. Vinterberg recordó a su hija fallecida cuatro días antes de iniciar el rodaje, expresando: "La muerte de mi hija me confirmó que debía rodar una celebración de la vida”. Por su parte, el premio a Mejor Actor de Reparto fue para el londinense Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías negro (Judas and the Blak Messiah).En tanto el español Sergio López-Rivera se llevó el Oscar a Mejor Maquillaje y Vestuario por La madre del blues (Ma Rainey’s Black Bottom).

Entre los presentadores estuvieron Harrison Ford, Brad Pitt y Reese Witherspoon, también Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Brad Pitt y Laura Dern y el surcoreano Bong Joon-ho.

histórica gala. La entrega de los Premios Óscar, distanciada y única en la era de la pandemia, comenzó en Los Ángeles cuando la actriz y directora Regina King entró en la estación de trenes del histórico centro de Los Ángeles con una estatuilla dorada.

Los premios de la Academia se celebraron en persona y en una decorada estación de tren -para permitir el distanciamiento social-, en una ceremonia que reunió a unas cuantas estrellas de Hollywood por primera vez en más de un año. "Televisión en vivo, aquí vamos. ¡Bienvenidos a la 93ª edición de los Oscar!", dijo King. "Ha sido un año tremendo y todavía estamos en medio de él. Estamos de luto por la pérdida de muchos", añadió.

Recordó que los invitados, la mayoría de los cuales no llevan tapabocas, "han sido vacunados, testeados, vueltos a testear, están socialmente distanciados y siguen rigurosos protocolos".

Antes de que comenzara el show, los artistas se detuvieron brevemente para dejarse fotografiar y dar entrevistas rápidas y distanciadas, en lo que los organizadores llamaron "alfombra roja diminuta".

Más premiaciones. En la categoría de Mejor Cortometraje se alzó Two Distant Strangers, un corto de ciencia ficción estadounidense de 2020 escrito por Travon Free y dirigido por Free y Martin Desmond Roe. La película examina las muertes de afroamericanos durante los encuentros con la policía a través de los ojos de un personaje atrapado en un ciclo de tiempo que sigue terminando con su muerte.

Soul se alzó con la estatuilla de Mejor Película Animada y Mejor Banda Sonora. El filme narra la historia de un profesor de música que sufre un accidente antes de poder cumplir su sueño de convertirse en un reconocido exponente del jazz, por lo que debe tener un viaje al más allá.

El premio de Mejor Sonido fue para Sound of Metal, El baterista de metal, Ruben comienza a perder la audición. El médico le dice que su estado empeorará y él cree que su carrera y su vida han acabado. Su novia, Lou, lleva al ex adicto a un centro de rehabilitación para sordos, para evitar una recaída. Este filme marca un hito en la historia de los Oscar por lograr la representación de las personas con discapacidad en Hollywood.

Ma Rainey's Black Bottom se llevó el premio a Mejor vestuario, peinado y maquillaje. La Mejor actriz de reparto fue Youn Yuh-jung por Minari. En la oportunidad también se premió a la Mejor Canción Original, Mejor Cotografía, entre otros.

La noche se tornó emotiva y divertida a la vez, ya que hubo juegos de adivinanzas sobre las nominaciones y los ganadores dieron sus respectivos discursos con un aire desenfadado que le dio un ambiente familiar al evento.

Algunos ganadores

Mejor película

Nomadland

Mejor actor

Anthony Hopkins (El padre)

Mejor actriz protagonista

Frances McDormand

Mejor actriz de reparto

Youn Yuh-jung (Minari)

Mejor director

Chloe Zhao (Nomadland)

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya (Judas y el Mesías Negro)

Mejor película de animación

Soul

Mejor banda sonora

Soul

Mejor Efectos especiales

Tenet

Mejor película internacional

Otra ronda (Another Round)

Mejor documental

My Octopus Teacher (Mi maestro el pulpo)

Mejor guion adaptado

El padre

Mejor guion original

Hermosa Venganza

Mejor fotografía

Mank

Mejor canción original

Judas y el Mesías Negro