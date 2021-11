Noguera, el diputado más protegido que se enriqueció con licitaciones

Es el más protegido tanto del abdismo como del cartismo, ya que en otros casos fueron retirados los fueros para que el parlamentario pueda ser sometido a la Justicia.

Además, Noguera logró acumular una gran fortuna mediante contratos con el Estado, precisamente uno de los cuales se investiga por irregularidades que lo llevaron a las imputaciones. Fue adjudicado con unas 28 licitaciones públicas en solo cuatro años, mediante las cuales recaudó más de G. 5.000 millones, desde el 2013 al 2017.

Grupo Élite Consultora Integral Construcciones Civiles y Viales es el nombre de la empresa mediante la cual Noguera se presentó como oferente en los llamados. Entre las adjudicaciones se encuentra la provisión de almuerzo convocada por la Municipalidad de San Rafael del Paraná por G. 862.577.100, según Contrataciones Públicas.

De este modo, fue adjudicado de forma directa en decenas de municipios y en la Gobernación del Guairá, siendo Rodolfo Friedmann el gobernador, quien al mismo tiempo está investigado por el mismo caso.

Sin embargo, al contrario de Noguera, el senador sí afronta el proceso.

Para el Ministerio Público, Friedmann tuvo participación en la empresa investigada durante su administración al frente de la Gobernación de Guairá. Además, autorizó y firmó un contrato para el suministro de bienes con una firma que él controlaba y dirigía para su beneficio personal. El contrato suscrito para el almuerzo escolar con la firma Eventos y Servicios SA en el 2016 fue de G. 16.154.525.200, de acuerdo con el informe fiscal.

Esta empresa estaba vinculada con Noguera.

Fortuna. En su declaración jurada de bienes y rentas del 2015, Noguera tenía una fortuna de G. 5.749 millones, siendo funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Solo tres años después, en 2018, según su declaración jurada, cuando asumía como diputado, declaró una riqueza de G. 18.170 millones.

Piden desafuero. Abogados organizados desde la asociación civil Somos Anticorrupción presentaron un segundo urgimiento la semana pasada del pedido de desafuero del legislador guaireño, dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, advirtiendo que el procesado podría quedar impune.

Sin embargo, las bancadas coloradas se oponen a aprobar el pedido de desafuero. En septiembre pasado, Noguera logró un acuerdo con el cartismo y fue salvado.

La Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) también presentó un pedido de desafuero en octubre pasado, pero nunca fue tratado por el pleno.

Indican que ni senadores ni diputados son una clase superior y que deben ser investigados. No obstante, el argumento de cartistas y abdistas para mandar al archivo el primer pedido de desafuero fue que no confiaban en la Fiscalía, por no otorgar garantías y por realizar persecución política.

Enriquecimiento. Un grupo de diputados liberales, encabezados por Eusebio Alvarenga, comenzó a recabar información para respaldar una eventual denuncia ante el Ministerio Público por enriquecimiento ilícito contra Noguera, asegurando que existe un incremento “sin sentido” de su patrimonio.

En ese orden, Alvarenga presentó un pedido de informe al TSJE consultando si Noguera fue funcionario, fecha de ingreso y egreso, monto de su salario y cargo que ocupaba, además de la planilla de asistencia.

Sin embargo, el pleno decidió no aprobar la solicitud por errores de forma.



18.170 millones de guaraníes fue el monto total de la fortuna acumulada por Éver Noguera en 2018, según declaró.



5.000 millones de guaraníes recaudó con sus empresas en licitaciones públicas desde 2013 al 2017 en Guairá.



28 licitaciones públicas le fueron adjudicadas a las empresas de Éver Noguera que luego fueron suspendidas.