No vacunados y niños deben evitar peregrinar a Caacupé

Pese a que el MSP no prohibirá la participación de personas no vacunadas, recomienda a este grupo y a otros con el esquema incompleto, que no acudan a Caacupé porque pueden contagiarse y desarrollar formas graves del coronavirus (Covid-19). También exhorta que no peregrinen los niños menores de 12 años, personas con síntomas respiratorios y los que tienen alguna enfermedad de base. (Ver info).

A los peregrinantes y feligreses se les insta que tengan ambas dosis de la vacuna anti-Covid, usen correctamente la mascarilla, y cuenten con un kit de aseo, que incluya un barbijo de reserva, una toalla de mano y alcohol al 70%. Otro tip es evitar el contacto físico del saludo de la paz, con personas que no sean del núcleo familiar o de amigos.

“La pandemia no se ha ido, hay rebrotes de casos. Como dije en casi todas las reuniones, necesitamos fortalecer la fe, los que profesan la religión católica, pero hagámoslo de forma responsable. Primero por mí, segundo por mi familia, y que este fin de año ya no existan más lugares vacíos en la mesa”, pronunció el viceministro de Salud, Hernán Martínez.

El operativo del MSP se inicia el 28 de noviembre y culmina el 16 de diciembre. Se instalarán 28 puestos fijos, 41 provisorios, 32 ambulancias, 3 puestos de toma de muestra (hisopado). Asistirán 399 médicos, 877 enfermeras y obstetras, y 732 personales de apoyo. El anuncio se realizó ayer en el marco del lanzamiento de las festividades de Caacupé 2021 que tiene como lema en el Año del Laicado: “Al instante se pusieron en camino para anunciar a Cristo”.

DISTANCIA SOCIAL

Un total de 3.400 puntos blancos fueron pintados en los alrededores de la Basílica de Caacupé. En estas referencias o burbujas se recomienda que se junten hasta cinco personas por grupo familiar o de amigos, como una manera de cumplir con el distanciamiento físico y para evitar la aglomeración.

Estimativamente, 17.000 personas son las que podrán permanecer en las inmediaciones de la Basílica de Caacupé, explicó el presbítero Cristian Medina, vicario cooperador de la diócesis. Hasta 1.000 personas podrán ingresar dentro de la explanada. La capacidad total será de hasta 18.000 personas.

FIESTA RELIGIOSA

Tras un año sin la presencia de peregrinos en el día de la novena, el obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, admitió que nos encontramos en una situación (de la pandemia) que tampoco es fácil, pero que la gente tiene deseos de ir a Caacupé.

“La gente tiene un deseo inmenso de querer venir. Y es difícil atajar eso. La fe, la necesidad, la angustia, la aflicción y también el gesto de agradecimiento que quiere hacer la gente. Porque hay quienes se sintieron libres del Covid-19 porque no les tomó, están aquellos que se curaron y hay quienes dicen que milagrosamente se salvaron. Después, tenemos los hermanos que han fallecido”, expresó Valenzuela.

