No Te Va Gustar ofrece hoy un show íntimo y acústico en el BCP

No te va gustar. La banda uruguaya presenta Otras canciones.

En un formato único, íntimo y acústico, pero cargado de energía roquera, se presenta esta noche la banda No Te Va Gustar (NTVG), que regresa a Paraguay para promocionar su más reciente trabajo discográfico, Otras canciones, y celebrar sus 25 años de carrera.

El concierto se inicia a las 21.00, en el Teatro del Banco Central del Paraguay, BCP, (Federación Rusa casi Augusto Roa Bastos). Debido a que se agotaron las localidades habilitadas para única presentación prevista para mañana, en el mismo escenario, la producción agregó una nueva fecha para hoy, para que los seguidores que se quedaron sin la posibilidad de comprar los boletos para el concierto, puedan disfrutar del espectáculo. Las entradas se pueden adquirir en Red UTS, a G. 150.000, G. 200.000, G. 250.000 y G. 350.000.

Otras Canciones es un disco en vivo y un especial audiovisual que repasa varios de los mejores momentos de NTVG. El material fue grabado en vivo, en diciembre de 2018 y editado en abril de este año. En él se reversionan parte de sus clásicos en formato desenchufado, con las colaboraciones de grandes artistas como: Jorge Drexler, Julieta Venegas, Draco Rosa y Hugo Fattoruso.

Es además una celebración, dado a que este año la banda cumple 25 años. Pero fundamentalmente es una excusa para volver a ver de gira a NTVG, que esta vez, en un formato inusual, se animan a la intimidad, en una gira que lo lleva por teatros de Sudamérica. El itinerario comprende más de 50 conciertos en Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Colombia y México.

Durante 3 semanas NTVG estuvo ensayando en su estudio en Montevideo, Uruguay, más de 60 canciones para ofrecer un repertorio acorde a la cantidad de funciones planificadas. De esta forma No Te Va Gustar se embarca en una de las giras más importantes de su carrera y reafirma su relevancia en la región. Con este formato, los fans podrán disfrutar de canciones como Cero a la izquierda, Pensar, Navegar y No era cierto, además de Religión pagana, Te quiero más, Tan lejos, Me ilumina hoy, Al vacío, entre muchas otras. La agrupación uruguaya incorpora en este recorrido por el Sur del continente, a integrantes femeninas que aportan sus voces y talentos sobre el escenario. Ellas son Las Ángeles de Parker, que integran Nikole Cedeño, Leticia Gambaro y Mint Parker, quien además se encarga de las guitarras, mandolina y ukelele.

La banda surgida en Montevideo, Uruguay, en 1994 está integrada por el líder de la banda Emiliano Brancciari (voz y guitarra), Guzmán Silvera (bajo y coros), Diego Bartaburu (batería), Gonzalo Castex (percusión), Martín Gil (trompeta y coros), Denis Ramos (trombón), Mauricio Ortiz (saxofón barítono y tenor), Pablo Coniberti (guitarra) y Francisco Nasser (teclados). La sencillez del grupo No Te Va Gustar es parte de su encanto, que además ya confirmó nuevamente su presentación en Paraguay, para el Cosquin Rock Paraguay que tendrá lugar el 7 de setiembre próximo.

Para agendar

Concierto: No Te Va Gustar (NTVG), por 25 años de carrera y su disco, Otras canciones.

Fecha: Hoy y mañana

Hora: 21.00.

Lugar: Teatro del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa y Augusto Roa Bastos).

Entradas: Desde G. 150.000 hasta G. 350.000, en Red UTS.

Integrantes: Emiliano Brancciari (voz y guitarra), Guzmán Silvera (bajo y coros), Diego Bartaburu (batería), Gonzalo Castex (percusión), Martín Gil (trompeta y coros), Denis Ramos (trombón), Mauricio Ortiz (saxofón barítono y tenor), Pablo Coniberti (guitarra) y Francisco Nasser (teclados).