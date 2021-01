“No se miden con la misma vara deudas de compradores”

“Cuando estuvimos al frente de la empresa eléctrica, como consejeros exigimos que Eletrobras (que compra energía) devuelva lo que no había pagado en 2018, lo cual se materializó en un acta del consejo, aprobada por unanimidad; y además por un acta del Directorio, que avaló la decisión; pero no fue operativizado y a dos años y más de ese episodio, se le sigue perdonando la deuda”, sostuvo Pedro Ferreira, ex titular de la ANDE.