No olvida sus raíces

Pablo Aguilar está en un gran nivel en México. Este fin de semana marcó en la victoria de Cruz Azul ante Juárez por la Liga MX y además fue elegido dentro del onceno ideal de la fecha 4 del torneo.

En charla con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM comentó por qué realizó la donación de todo el equipo del gimnasio para el Sportivo Luqueño. “Es una ayuda que venía planeando, me vine comprometiendo con la institución, le debo todo a Luque; cuando me pasó lo de la enfermedad nadie quería contar conmigo y fue la única institución que me abrió la puerta”, apuntó.

“Este aporte tal vez no es tanto, pero ayudará a la institución y a los jugadores, lo hice porque soy hincha de Luqueño”, recalcó Pablo.

Sobre su actualidad en el Cruz Azul, recordó que el fichaje de Juan Escobar fue sugerencia suya a la directiva. ”Lo había recomendado a Juan, cuando vine a Cruz Azul me preguntaron por él, se elevó un poco de precio, pero se dio”. Justamente, Javier Zacarías, presidente de Atlético Colegiales, comentó que el club arregló con Cruz Azul el pago de la solidaridad por el pase de Escobar.