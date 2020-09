No llenó y se fue

Al producirse el miércoles la derrota (2-1) en tierras venezolanas por la Copa Libertadores, y caer a la 3ª posición, en manos del Caracas, el DT había encendido alarmas al expresar que hablaría con los dirigentes en Asunción. Por lo que ayer a la mañana el Pelado se reunió en compañía de Emiliano Díaz (su hijo y ayudante), con Rubén Di Tore, presidente del club, y Jorge De los Ríos, vice, donde resolvieron amistosamente la desvinculación, según confesó Di Tore a Fútbol a lo Grande por la 1080 AM.

“Ellos pusieron su cargo a disposición y agradecieron todo lo que les dio Libertad. Decidimos aceptar la renuncia”, afirmó. Sin lugar a dudas, la pandemia marcó los hilos del ciclo del Pelado al frente de la institución. Coincidentemente en las dos competencias (torneo Apertura y Copa Libertadores), Libertad era líder en la clasificación. Ya cuando el fútbol volvió, después del parate, el Guma perdió partidos claves en ambos torneos. A tal punto de relegar el campeonato local, que el mismo presidente calificó de “fracaso” al no ser campeón, algo que está muy lejos de las posibilidades. La misma situación en la Libertadores, tras perder el liderato del Grupo H, de local, ante Boca Juniors, que sin competencia en su país y con pocos entrenamientos, humilló a Libertad (cayó por 0-2). “Luego de la pausa no volvimos a ser el mismo equipo, ya no se vio un juego en equipo”, dijo Di Tore. Al mediodía, el dirigente reconoció que “nos ofrecieron técnicos de Argentina, Venezuela y Colombia”. Sin embargo, anoche, Gustavo Morínigo, un hijo dilecto del club, fue el elegido.

La apuesta sería por los jugadores de la casa adelantó Di Tore, algo que Morínigo conoce, ya que estuvo últimamente en las selecciones nacionales menores.