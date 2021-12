“No les gusta la ley porque se están quedando sin clientela para los votos”

–¿Cómo analiza la propuesta del FG que plantea derogar la ley que endurece penas por las ocupaciones de tierras?

–Se basan en un análisis tramposo y mentiroso de la situación del proyecto de ley. Lo presentan como un proyecto prodesalojo, pero cuando uno mira la ley tiene dos artículos. Uno es de forma y el otro solamente establece el cambio del nivel de castigo para una actividad que siempre estuvo fuera de la ley como es la invasión de propiedad ajena. Siempre estuvo al margen de la ley y tenía un castigo que ahora se aumenta.

–¿Aumentaron los desalojos con la aplicación de la ley?

–Lo presentan como que todos los últimos desalojos fueron consecuencia de esa ley. La única consecuencia que hubo es que no se produjo ninguna invasión en los últimos dos meses.

–¿Cree que apunta más a un interés político que a solucionar el problema de fondo?

–Ellos están buscando seguir promoviendo la violencia, el enfrentamiento y la confrontación. Eso no es el camino de salida. Los problemas existen y los problemas los tenemos que resolver juntos y no peleados. Esto va a llevar a una confrontación de nuevo porque si cada uno va a hacer justicia por mano propia, entonces, no tenemos un escenario de convivencia social que permita construir la solución a los verdaderos problemas.

–¿Usted considera que es un distractor?

–Esto es un distractor. Solo sirve para distraer la discusión y saben bien que lo que están haciendo no corresponde. Lo único que hace es castigar una violación de la ley. Aumenta el castigo. Tuvo su efecto disuasivo y no les gusta porque se están quedando sin clientela para conseguir votos a través de tierras ajenas.

–A su criterio, ¿la ley está frenando nuevas ocupaciones de tierras?

–¿Cuál es la nueva invasión? En los últimos 30 días no hubo ninguna invasión. La ley es para adelante. No es retroactiva. Los problemas que están y las invasiones que ocurrieron son de otros procesos. Coincidimos en que nadie, sea indígena, campesino o un ciudadano común debe ser desalojado de sus tierras. De la tierra ajena están los mecanismos establecidos en el ordenamiento constitucional y jurídico del país que dice que hay que recurrir a los tribunales para conseguir el desalojo y recuperar sus tierras. La invasión es un desalojo de hecho y no de derecho.

–¿Hay una inequidad?

–El propio propietario por parte de los invasores pierde la posesión de su propiedad. ¿Es un desalojo o no? Pierde el control de su propiedad, la posibilidad de trabajar, lo están desalojando de hecho sin una orden judicial. Solamente porque un equipo de barrabrava decidió que esa es la propiedad donde debe entrar sin importarle nada. En cambio, el propietario va a la Justicia, después de un vía crucis de año y medio, consigue el desalojo y es satanizado.

–¿No cree que esta ley está violando principios constitucionales de pueblos ancestrales?

–Si eso ocurre, para eso tiene que actuar la Justicia. El caso de la colonia Tape Yke (Itakyry) conozco muy bien. Es una colonia del Indert. El Estado paraguayo le entregó a 38 personas unas 432 hectáreas. Hay 37 titulaciones. Algo inédito porque el Indert generalmente tiene menos de la mitad que no están titulados en sus colonias. En este caso, hay un alto nivel de titulación. Ahí se van a invadir, y vos mirás la foto satelital, 2013 no hay indígenas. Recién en el 2020 ingresan indígenas invadiendo una colonia del Indert que data del año 1994. Eso demuestra que el desalojo llevó más de un año y medio. No es esta ley la que generó el desalojo. Valentín Gamarra compró ese título. Un tipo que fue preso por las matufias que hizo. Hay un título de origen dudoso.

–¿ree que se necesita de resguardo legal?

–No solamente para la gente que trabaja, sino el resguardo legal es para cualquier ciudadano que trabaja honestamente. Necesitamos que el Estado tenga reglas de juego claras y que se sienta resguardado por sus autoridades. Se tiene que respetar la ley, es la norma básica de cualquier convivencia social. Ahora si van a relativizar la ley es otra cosa. Como están las pretensiones creemos que es para conseguir votos. Entonces, vamos mal. No es el Paraguay que necesitamos.

–¿Hay avivados vinculados con rollotráfico y cultivos ilícitos?

–La Ley de Deforestación cero está hace 17 años. Frenó el cambio de uso de suelo en la Región Oriental por parte de los productores. Excepto con las invasiones y los marihuaneros. Las invasiones son normalmente sobre propiedad en el área boscosa para extraer rollos y otras cosas. No son para producir.

–Falta focalizar en la titulación de tierras entonces...

–El 62% de todas las tierras que entregó el Indert no tiene títulos. Son 150.000 lotes a titular. Al ritmo que se titula ahora, vamos a tardar 40 años en hacer este trabajo si no se incorpora un lote más. Es un proceso insostenible. Creemos que tiene que comenzar un proceso de titulación masiva, ágil y dinámico que garantice la posesión. Hay campesinos con tierras, pero sin título. Lo otro es la capacitación permanente para tener nivel de producción para vivir dignamente.

–Otro grave problema es el negociado de tierras entre el Indert y el Indi...

–Hay una triple alianza. Hay politiqueros corruptos que inducen a comprar papeles sin tierras para el Indi. Son seudolíderes indígenas y funcionarios corruptos. Lo mismo en el Indert. No es solo de esta administración, viene de años. Hay funcionarios cómplices, politiqueros corruptos y seudolíderes campesinos que lucran. La venta de derecheras es una gran inmobiliaria clandestina donde gana ese tipo de gente. El que quiere trabajar honradamente tiene dificultades porque está fuera del sistema al no tener título.

–¿Cómo extirpar esta situación?

–En Paraguay dicen que solamente tres leyes se aplican: La del mbarete, ñembotavy y el oparei. Esas tres leyes si derogamos, Paraguay va a funcionar de una maravilla.

–¿Hay cerca de 900 procesos judiciales por conflictos de tierras?

–Creo que esto puede incluir las ocupaciones urbanas, pero en el campo no hay 900 conflictos. Si se suman los problemas urbanos, puede que sí. No es cuestión de cantidad. Aunque haya uno, está fuera de ley y debe ser sancionado. Si la ley va a ser para uno y no para todos, estamos mal.

–La fiscala general planteó instalar una mesa de diálogo...

–No hay una crisis. Disminuyeron los conflictos. No tengo ningún reclamo y a mí me llueven los reclamos cuando hay invasiones. Antes había entre 30 a 40 invasiones en un periodo. Con esta ley hace un mes y medio no hay ninguno. Algo está funcionando. La fiscala me va a disculpar. Ella no tiene que redactar la ley, ni aprobarla. Eso es papel del Legislativo, ella tiene que aplicar nomás.

–Hasta hubo fuertes críticas durante el novenario de Caacupé.

–Yo le pregunto a los obispos si leyeron la ley para plantear una derogación porque promueve el desalojo. En ninguna parte está la palabra desalojos. Con ellos me gustaría hablar para entender su lógica. ¿ Cuál es el problema?, la ley, la invasión, el desalojo (...) no podemos proponer la violación de una ley y finalmente santificar a los criminales.



