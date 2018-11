“No juntaron los 200 avalistas”

El titular de la Comisión Electoral Independiente de Cerro Porteño, el abogado José González Macchi, explicó que la impugnación de la Lista 2 de Lucio Maldonado, Unidad Azulgrana para el Cambio, se basa en la irregularidad en las firmas de los proponentes y en que, a raíz de eso, no alcanzaron el requisito referente a la cantidad. “De 686 avalistas o proponentes (de la lista de Maldonado), quedaron 370. A su vez, el Departamento de Socios no pudo avalar dichas firmas, quedando solamente 113 correctamente habilitadas, no alcanzando las 200 mínimas requeridas para oficializar la candidatura”, indicó Macchi.