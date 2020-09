No hubo voluntad en Senado para definir el desafuero de Friedmann

Estratégicamente se llenaron los cupos para tratamiento sobre tablas, por lo que al final el tema quedó postergado para el próximo jueves.

Sin embargo, el escenario en la Cámara Alta se convirtió en una batalla verbal que incluyó acusaciones de todo tipo. Saltaron los trapos sucios y otros antecedentes, y hasta amenazas de expulsión.

Friedmann ya participó de la sesión virtual y estuvo atento a la intervención de sus colegas.

Cuando ya se descartó el tratamiento del desafuero, intervino para negar que haya tocado un solo guaraní de la merienda escolar siendo gobernador de Guairá.

Se lanzó contra el ex presidente de la República Horacio Cartes, a quien se refirió como “el jefe de la mafia internacional que utiliza a la Fiscalía para eliminar a sus enemigos políticos”.

Se puso en la lista junto con el presidente del PLRA, Efraín Alegre, y el grupo de jóvenes del mismo partido.

En otro momento mandó al frente al ex ministro de Obras Ramón Jiménez Gaona y al ex jefe de Gabinete Juan Carlos López Moreira, quienes se beneficiaron a través del Estado con sus empresas en la era de Cartes.

La senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP), cuestionó a la corporación de fiscales pidiendo que se dejen de joder.

Ironizó diciendo que se tomaría su tiempo para analizar el desafuero de Friedmann, igual que la Fiscalía con el caso de Darío Messer.

Reclamó a la Cámara de Diputados que no hayan promovido sobre tablas el juicio político a la fiscala general, Sandra Quiñónez.

Cuestionó que no hayan sido investigados el ex mandatario y sus ex gerentes, a pesar de las denuncias que se presentaron, y que sin embargo a ella por un emoji le abrieron una carpeta fiscal.

Al cartista Sergio Godoy no le gustó que Friedmann haya acusado a su líder de manejar la Fiscalía, y sostuvo que se tiene que investigar si usó o no sus influencias.

La liberal llanista Zulma Gómez acusó a sus colegas de ser selectivos con respecto al desafuero y lamentó que Dionisio Amarilla esté mirando la sesión por televisor, por no haber tenido el mismo argumento que Friedmann.

PÉRDIDA DE INVESTIDURA. Fue el ex cartista Enrique Riera el que lanzó la amenaza a Friedmann de que la próxima semana estaría presentando un pedido de pérdida de investidura para “el senador no electo ni proclamado”.

En ese sentido también recibió el respaldo de su colega Sergio Godoy, en torno a la presentación de la solicitud de expulsión del abdista.

Silvio Ovelar, del mismo bloque que Friedmann, intervino solo para lamentar que no haya sido posible ponerle cerrojo a la pérdida de investidura parlamentaria.

Alegó que probablemente se iba a quedar solo en su argumentación, pero que no podía dejar de recordar la necesidad de una reglamentación del procedimiento establecido en la Constitución Nacional. “Así como está, es arbitrario y está supeditado a mayorías coyunturales”, dijo.