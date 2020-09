No hubo acuerdo para abrir Puente en CDE y anuncian más protestas

Un próximo encuentro está marcado para el próximo martes, día en que está previsto una gran manifestación por la apertura de frontera organizada por taxistas, mototaxistas, transporte alternativo y transporte escolar, que anuncian el cierre total del paso fronterizo.

Si bien los representantes del Poder Ejecutivo, solo se limitaron a escuchar, el intendente municipal Miguel Prieto, fue claro al mencionar que la postura de todos los sectores es por una apertura total y no parcial o gradual. Dijo que a días de cumplir 7 meses de encierro la ciudad ya no aguanta más y tiene que salir a trabajar, pero la frontera cerrada es imposible.

“Acá estuvieron todos los sectores y la postura es clara en el sentido que, si la gente sale el martes en la calle, cierro la Municipalidad, el gobernador (Roberto González) cierra la Gobernación y salimos a calle y nos vamos a acompañar, hay que tener empatía con la gente del sector privado y será indefinido hasta que se habrá totalmente”, señaló el jefe comunal.

Dijo que la gente está casada, empobrecida al extremo y está ya para cualquier cosa. “Ayer publiqué un nuevo sistema electrónico de pago de impuestos municipales y lo único que recibí fue el palo de la gente, que me dice de donde querés que quitemos plata para pagar nuestros impuestos y no realmente no sé de dónde, porque no hay trabajo”.

Refirió que fueron bastante claros con los representantes del Poder Ejecutivo. “La voz es unánime y van a salir a la calle hasta que se abra el puente, están en un punto de no retorno, la gente está pasando hambre, Ciudad del Este ya no puede esperar”.

NO SIRVE. El jefe comunal expresó que celebra el intento del Gobierno de aplicar una apertura parcial, pero que no sirve. “No va a ayudar a paliar absolutamente nada, hoy es una apertura total o nada. Pero vamos a esperar qué decide el gobierno. Si no, paramos todo hasta que se abra, cerramos todo”.

Al defender la postura de apertura total dijo que desde la Comuna van a ayudar para el control sobre el cumplimiento del protocolo sanitario. “Los que vinieron del gobierno, son portavoces, no son los que toman decisiones, me imagino que este mensaje está llegando alto claro a Asunción. No es por maldad, ni hacer la contra al gobierno, es porque acá estamos desesperados”.

CAUTELOSO. “Hoy estamos con un sistema de salud al límite (en el departamento), si bien vemos mejoría en cuanto a los números, todavía no podemos decir que podemos liberar, porque todo lo bueno que se hizo se puede tirar por la borda, hay que ser muy cauteloso, muy prudente a la hora de tomar medidas”, expresó por su parte el viceministro de Salud, el doctor Julio Rolón.

Aclaró, con relación al protocolo final, que como Salud Pública están trabajando con el equipo de Alto Paraná, encabezado por el doctor Hugo Kunzle, director de la Décima Región Sanitaria. “Este tipo de encuentro lo que hace es nutrir lo que se va a planificando para que podamos llegar a un consenso que sirva a todo el mundo”.