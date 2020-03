“No ganamos por una raya”, expuso Gavilán en referencia a la nueva regla de adelantamientos, sumando: “Es una lástima que se implementó esta regla de mantener un pie sobre la línea, favorecen al delantero y no al arquero”, dijo a los medios.

Analizando el último remate (gol de penal de Jorge Recalde), el portero apuntó: “Tenía calculado que iba a patear al mismo lugar, pero en mi cabeza pensaba que no tenía que mover mi pie de la línea, porque el árbitro me dijo que si me volvía a adelantar ya me iba a expulsar, si me tiraba atajaba”.

El golero además resaltó la experiencia de jugar ante dos leyendas del fútbol mundial como lo son Roque Santa Cruz y Emmanuel Adebayor.

HASTA MAÑANA. El miércoles 11 fenece el tiempo que tiene River para protestar en contra de Olimpia, por la supuesta mala inclusión de extranjeros. El presidente del Kelito, Carlos Ortega, apuntó que se tomarían su tiempo para analizar el caso Daniel Azcona, nacido en Paraguay pero que posee la nacionalidad ecuatoriana.