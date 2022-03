No faltan verduras ni frutas en principales mercados de abasto 

Los directivos de estos centros de abastecimiento fueron consultados sobre las ofertas de los productos frutihortícolas, ante las declaraciones alarmistas del director de Mercados Zonales, Juan Villalba, quien había manifestado que ya no dispone de frutas ni de verduras en el Mercado 4. También había indicado que a causa de estas faltantes, subieron los precios y no había compradores en el principal mercado de Asunción.

Ante esto, Gerardo Benítez, director del Abasto Municipal, afirmó que los productos siguen llegando normalmente a este centro que abastece, a su vez, a los permisionarios del Mercado 4, aunque sí aclaro que, debido a los cierres de rutas, había un retraso en la llegada de los camiones transportadores.

“Lo que estamos teniendo es un retraso en el ingreso de mercaderías. El Abasto tiene un horario de carga y descarga de bienes, que por lo general comienza en horas de la tarde y termina como a las 04:00 de la madrugada. Ahora estamos teniendo solicitudes de descarga fuera del horario pactado, ese es el retraso que tenemos”, explicó Benítez.

Agregó que como normalmente los productos llegan a la noche y madrugada, los compradores ingresan a las 04:00 de la mañana a abastecerse, pero a veces no llegan las cargas y no llevan todos los productos como lo hacían habitualmente. Dijo que los camiones transportadores de productos llegan recién al mediodía y eso hace que los compradores no encuentren todos los productos que buscan en su horario habitual.

Hay de todo. A su vez, la directora del Abasto Norte, Blanca Aveiro, indicó que no entendía por qué el director de Mercados Zonales señaló que están casi desabastecidos, pues en su centro de abastecimiento “hay de todo”, como siempre. “No sé por qué dicen que falta todo, si no falta. Lo que sí hay es una suba de precios, tal vez porque les cuesta llegar o el flete les encarece porque pasa mucho tiempo en la ruta o esperando pasar, pero sí hay todo, excepto el huevo, que no es que no hay, sino que está restringido”, señaló. Dijo que el tomate ayer estaba a G. 10.000 el kilo; la lechuga hidropónica a tres por G. 10.000, la cebolla a G. 5.000 el kilo y la papa a G. 4.000.