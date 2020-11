“Si tenemos en cuenta los minutos del gol a la segunda parte sí puede ser el más flojo. Cuando nos pusimos en ventaja, en vez de reforzar el juego, cedimos el balón y fueron 15 o 20 minutos en los que el partido se nos escapa de las manos”, expuso el estratega, que agregó: “En el segundo tiempo cambiamos la actitud, hasta pudimos ganar, pero penalizamos mucho cuando nos perdimos en el partido”.

Berizzo explicó desde su óptica lo expuesto por su equipo: “Es una cuestión de madurez y de la experiencia de lo que te pasa nos ayude a resolverlo. Hoy tuvimos que ir en búsqueda del segundo gol y no sostener el control, pero debemos de seguir insistiendo en el ataque. Toda experiencia te hace crecer, no era el resultado deseado, pero tenemos que seguir”.

MISMO REPERTORIO. El DT de la Albirroja argumentó además los puntos claves del compromiso: “Asumimos bien el protagonismo, pero después del gol debo revisar porque eso cambió, dos acciones en contra nos desorganizaron y recibimos los goles. Quisimos hacer una posesión sin verticalidad y nos golpearon dos veces”.

El entrenador argentino que dirige la Albirroja apuntó además lo que son las Eliminatorias en Sudamérica: “Rivales accesibles no hay nadie, es un concepto equivocado, no hay rival difícil ni fácil. Hicimos las cosas bien hasta el gol, pero luego entramos en desconcentración y permitimos los goles que nos complicaron. Partidos fáciles no existen, en casa hay que ganar, pero para ganar hay que ser fieles al estilo”.

El Toto finalizó: “Debemos de prepararnos bien para marzo, para ganar en casa y afuera, ante todos los rivales”.