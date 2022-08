No descartan arreglo HC-Velázquez en los próximos días

“Cualquiera diría que aquí se está insinuando el consabido abrazo republicano. Las señales de mutua solidaridad y de complicidad desde ambos bandos son evidentes, la ciudadanía que aspira a cambios reales no debe engañarse. De ellos solo puede esperarse complicidad, no renunciamientos éticos. Si ambos referentes significativamente corruptos hubiesen, por ética, renunciado a sus respectivas ambiciones, podríamos creer en una voluntad de renovación del Partido Colorado, pero esto no sucederá”, expresó Kattya González (PEN).

También mencionó la sumisión de la Fiscalía al poder político, específicamente a la ANR. “La incompetencia deliberada de la Fiscalía es un arma que se esgrime coyunturalmente dentro de la puja interna de la ANR. El palo para uno puede transformarse en el garrote para el otro. Hoy fueron los efectos de una acción de un país extranjero. Mañana no sabemos”, aseveró. Desde el cartismo, varios se lanzaron contra el presidente Mario Abdo, entre ellos, el diputado Basilio Núñez, quien lo tildó de traidor. Bachi también había alegado en la última sesión que no iba a apoyar un juicio político a Velázquez por considerar un plan opositor.