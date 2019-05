No creen que elecciones sean con listas desbloqueadas

El apoderado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, dijo que no ve posible que las elecciones del Comité Central de la Juventud Colorada y de la Comisión Central de la Mujer Colorada, se desarrollen con listas desbloqueadas, como se propuso durante la sesión de la Junta de Gobierno, donde se aprobaron los reglamentos para estos dos estamentos.

Lo que se resolvió fue, por moción del miembro Willian Ferreira, incluir que las elecciones se realicen bajo la norma electoral vigente, es decir, que si se aprueba el desbloqueo de listas antes de la convocatoria, este será el mecanismo de votación.

Sin embargo, González manifestó que esto en realidad no afecta.

“Fue una modificación del proyecto original y es inocua, porque no se puede de hecho hacer una elección si no es bajo las leyes vigentes. Es bueno aclarar, pero no tenía relevancia, porque finalmente el Tribunal Electoral Partidario (TEP) va a convocar con base en la ley vigente”, dijo el letrado.

No obstante, los plazos en el Congreso podrían no coincidir.

“Pero ahora qué ocurre, nosotros queremos que se convoque ya, lo antes posible, para comenzar a trabajar, búsqueda de candidato y demás cosas, pero resulta que recién el 9 de mayo Senadores va a tratar la modificación de Diputados y eso se remite otra vez a Diputados, lo que quiere decir que vamos a llegar a finales de mayo y ahí recién vamos a tener aprobado el proyecto de desbloqueo, seguramente, y si la convocatoria del TEP es antes, se hace con la ley vigente (sin desbloqueo)”, mencionó.

Durante la sesión de la Junta de Gobierno se resolvió que los comicios se llevarán a cabo este año en forma simultánea, es decir, en un mismo día, y el cronograma electoral, con la fecha exacta de las elecciones, queda a cargo del TEP, que esta semana debe ser notificado por la Junta.