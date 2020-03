Niños con cuadros respiratorios deben evitar contacto con personas con gripe

–¿Cómo les afecta a los niños el coronavirus?

–Los niños son menos afectados por el coronavirus, según los reportes hasta el momento, incluso hay una casuística de la revista americana JAMA sobre niños afectados menores de un año que han tenido leve afectación respiratoria. La última publicación del órgano oficial de la Academia Americana de Pediatría, también el 16 de marzo, informa que sobre una población pediátrica de 2.143 niños investigados las características clínicas fueron de síntomas respiratorios leves a moderados.

–¿Qué cuidados deben tener en cuenta los padres para evitar que los niños tengan Covid-19?

–Que no tengan contactos con adultos con sospecha de este virus.

–¿Considera que se debe mejorar la alimentación de los niños para que estén con más defensas para estos meses? ¿Cómo hacerlo?

–Sí, la alimentación debe ser balanceada y lo más sana posible. Muchas frutas y verduras. No hay ninguna medida de tratamiento específico contra el Covid-19, excepto los antivirales que están siendo investigados, ni tampoco una vitamina específica contra este virus. Pero también como una estrategia indirecta, se puede apelar a ciertas vitaminas como la vitamina C , zinc y evaluar la posibilidad de dar vitamina D (en cuanto a esta última, consultar con su pediatra de cabecera), que hay varias presentaciones comerciales en nuestro país. Todo esto está informado en reportes de revistas prestigiosas internacionales como Jounal Medical of Virology y el Cochrane de la Universidad de Oxford Inglaterra.

–¿Cómo debemos cuidar a los niños con cuadros alérgicos respiratorios?

–Son los pacientes que más deben evitar contactos con personas con gripe y recibir la vacuna antigripal cuadrivalente. Hay muy buena experiencia con vacunas procedentes de Francia que han sido usadas desde hace algunos años, y probadamente efectivas en disminuir el impacto contra la gripe en niños y adultos.

–¿Cuáles son los lineamientos que tendrán en Clínicas sobre el coronavirus y otros virus respiratorios en los más pequeños?

–Que debido a la epidemia los niños deben consultar solo en caso de necesidad, es decir si tienen datos como tos muy frecuente, fiebre, datos de dificultad para respirar (juku’a), decaimiento y poca ingesta de líquidos. Si solo tienen chorrera de la nariz, leve dolor en la garganta, se alimenta bien, juega está activo/a, llamarle a su pediatra de cabecera.

–Actualmente, ¿tienen muchos niños afectados por cuadros respiratorios?

–Actualmente hay niños con datos de gripe, pero muy leves, muy pocos casos con datos de cuadros respiratorios moderados. Pienso que con estas medidas realizadas por el Ministerio de Salud, podremos tener una disminución importante de cuadros gripales de los niños.

–¿Qué recomendaría a los padres que llevan a sus hijos en buses?

–Que los lleven con tapabocas y solamente si están sanos.

–Si una madre que da de mamar tiene Covid-19, ¿debe parar la lactancia?

–No es necesario parar la lactancia, la madre debe usar tapabocas, lavarse bien las manos antes y después nada más.