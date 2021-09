Nicanor pide a los líderes respetar derecho a la tierra

Salió en total contramano de las posturas duras de su partido, la Asociación Nacional Republicana (ANR), que impulsó con el Partido Patria Querida (PPQ) un proyecto que criminaliza la invasión de inmuebles. “Debe haber evidentemente una pena para quienes atropellan una propiedad privada, pero quiero decir que con la misma fuerza que necesitamos defender la propiedad privada productiva, generadora de riqueza, de empleo, de bienestar colectivo, tenemos que defender los que somos líderes, el derecho de acceso a la propiedad privada y ahí equilibramos. Para vivir dignamente, para trabajar, eso se llama democracia, equilibrio, desarrollo simétrico y no asimétrico”, resaltó.

Se mostró igualmente a favor del subsidio estatal al campesinado y criticó a los grandes empresarios evasores. “Algunos dicen, para qué subsidian a estos sinvergüenzas, ¿y por qué no hablan cuando estamos subsidiando a las grandes corporaciones que ni siquiera pagan impuestos, evaden y explotan a muchos de nuestros compatriotas? Que hablen de eso los candidatos a presidente”, exclamó.

Cuestionó al candidato de Honor Colorado, Santiago Peña, por considerarlo servil a Horacio Cartes. “Yo no llegué (a la presidencia) con cola de saco ajeno, no tenía patrón. El único patrón que tenía era el pueblo. Así llegamos y por eso actuamos con libertad. Iniciamos las grandes políticas sociales. No está bien que yo me agrande, pero está bien aclarar las cosas. Hubo muchas cosas en las que me equivoqué y también hice muchas tonterías. Pero acerté en algunas cosas”, expresó.

Lamentó que su gobierno, 2003-2008, haya sido ocultado por las demás administraciones incluso de la Asociación Nacional Republicana (ANR), como solución partidaria. “Nunca escuché a nadie diciendo que fue uno de los mejores gobiernos. En estos días escuché a Santi Peña. Conste que no es santo de mi devoción ese arriero. Pero dijo alguna verdad”, ironizó.

Nicanor también contradijo el discurso prebendario de Cartes, quien apoyó la afiliación como requisito para trabajar y estudiar. “El nacionalismo es que nuestras universidades tengan presupuesto para que los hijos del pueblo, del partido que fuese, lleguen a las universidades y puedan superar la historia de sus padres y sus abuelos”, expresó. Pidió que las personas no olviden sus raíces ni su historia y dijo que el Partido Colorado es nacionalista, que no es creerse superior frente a otras naciones ni odiar al extranjero, sino defender los intereses estratégicos de la patria. Aseguró que no está en campaña y que no aspira a ningún cargo, e insistió varias veces que quiere escuchar a los candidatos a presidente de todos los partidos hablar sobre estos temas. Rechazó que conservadores colorados y liberales traten al campesino de haragán. “La pregunta es cuántos miles de campesinos agricultores tenemos en el Paraguay, todos encorvados en la chacra desde el amanecer hasta el anochecer, y que no pueden a sus hijos mandar a la escuela, ni a la universidad. Quién quiere trabajar explotado”, lanzó. Sin embargo, a los candidatos solo les interesa cuántas palanganas se repartieron, concluyó.



No hay que creer que solo con el poder punitivo se van a solucionar las desigualdades sociales que todavía tenemos en nuestro país.



Yo no estoy en proceso electoral, es más, quiero escuchar a los candidatos que hablen de estos temas.

Nicanor Duarte Frutos, director de la EBY.