Nicanor afirma que el Estado no puede estar incomunicado

El ex mandatario insistió en que la propuesta es inaplicable en varios tramos y aludió específicamente a lo relacionado con la publicidad del Estado, cuyo recorte está estipulado en el proyecto aprobado por el Senado.

“¿Cómo el Estado no va a publicar sus actos administrativos y políticos? ¿Por qué el Estado no puede plantear un relato para justificar determinados proyectos de desarrollo? ¿En qué país se puede privar el derecho a publicar, a investigar, a informar a la sociedad desde el Gobierno? Yo no entiendo”, cuestionó Nicanor en conversación con Monumental 1080 AM. El proyecto de ley será tratado probablemente en dos semanas, al menos eso fue lo que en principio decidieron los diputados al postergar el estudio. Durante el tratamiento, la semana pasada, el diputado Roberto González, de Colorado Añetete, lamentó que el proyecto prohíbe la contratación de publicidad por parte del Gobierno.

“Vamos a establecer que el Gobierno esté incomunicado. Cómo vamos a hacer los llamados a concurso, licitaciones, si tenemos todo prohibido, cómo vamos a hacer la promoción de nuestros sitios turísticos si está todo prohibido”, criticó ofuscado el legislador. El parlamentario fue más lejos e incluso calificó a la propuesta como un “engendro inconstitucional”.

AMENAZA. Por otro lado, desde cuentas de Twitter se exigía ayer que se investigue a un perfil de nombre Junior Rodríguez, quien supuestamente instó a “armar un atentado” para sacarle la vida a Duarte Frutos y al senador Juan Carlos Calé Galaverna. Este último incluso informó a la Fiscalía sobre el asunto.

Además, un usuario denominado Gerónimo acusó que Rodríguez cambió su nombre de perfil e insistió que la Fiscalía lo impute. Otro perfil, identificado como SCH, afirmó que la amenaza es porque Duarte Frutos “pidió una reforma tributaria y cuestionó a los proveedores del Estado”.