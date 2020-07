Ni la pandemia pudo frenar al libro

La feria se inició en coincidencia con el Día del Libro Paraguayo. La misma se enmarcó dentro de las medidas de contingencia que impulsa la Secretaría Nacional de Cultura en la línea de “Fortalecimiento del sector editorial y bibliotecario” y que, en alianza con los tres gremios libreros existentes en el país, busca contribuir a la recuperación y el fortalecimiento del sector editorial, generando espacios de promoción, difusión y comercialización de libro.

La misma comprendió lanzamientos de libros, conciertos musicales, conversatorios, paneles y charlas a lo largo de once días en que el público podía consultar online títulos y precios, seguir las charlas, mostrando una gran capacidad de adaptarse a la propuesta y sacar partido. El evento transcurrió entre el jueves 25 de junio y se cerró el domingo 5 de julio. Once días en que las editoriales agremiadas en la Capel, CPL y CLAP pudieron ofrecer al público más de 2 mil títulos.

El Covid-19 transformó prácticamente todas las actividades económicas y particularmente al sector del libro a raíz de las medidas tomadas por la emergencia sanitaria. Esto colocó a la industria editorial en una delicada situación, ya que sin actividad no hay ingresos y sin ingresos no hay ventas. Se rompe la tan repetida “cadena de pagos” y los negocios decaen, se debilitan, desaparecen. Sin embargo, la experiencia aportada por este evento indica la capacidad de los directivos editoriales de reinventarse y de la mano del sector público, buscar alternativas para mantenerse en contacto con el público lector utilizando las herramientas digitales.

UN BALANCE POSITIVO

“Los objetivos se cumplieron, pues todas las editoriales nacionales vendieron. Un total de 1.340 ejemplares fueron comercializados. Sin cuantificar la importante cantidad de libros vendidos de manera independiente por cada librería y editorial gracias al contacto establecido por medio de la plataforma y de la feria. Además, el nutrido calendario de eventos atrajo a público de diferentes edades. Para ser la primera vez que se realiza en nuestro país una feria de este tipo, el balance es altamente positivo. Sin dejar de mencionar que es la primera vez en que las tres cámaras logran articularse en una feria” señala Rubén Capdevila, ministro de la Secretaría Nacional de Cultura.

Un veterano editor como Cayetano Quattrocchi, del sello Arandurã, destaca la importancia de haber logrado la unidad de las cámaras de editoriales y también que “se construyó una herramienta (la plataforma virtual de exposición y venta de libros) que ayuda visibilizar y potenciar las ventas de todos los integrantes del gremio, y en nuestro caso especialmente de los libros y autores nacionales”. Desde ese punto de vista el evento fue exitoso.”

Destaca, además, que entre los libros más consultados estuvieron los de literatura contemporánea e historia del Paraguay.

La feria virtual es una herramienta que queda incorporada casi de manera permanente, ya como una forma de hacer llegar al cliente el producto que desea.

Carmen da Costa, directiva de Editorial en Alianza, resalta que, preocupados por la inactividad, “surgió de los gremios la inquietud y se le planteó al ministro Capdevila, y el ofreció la plataforma y todos trabajamos para alzar los libros, contratar delivery y estar en los detalles”. Esa parte interior que no se aprecia de los eventos.

En cuanto a lo que significó para los autores, la poetisa Delfina Acosta, quien presentó su poemario Poemas desnudos opina: “Creo, sinceramente, que ese poemario mío se vio favorecido con el apoyo entusiasta de los escritores y amigos, quienes me enviaban numerosos mensajes esperanzadores y augurios de éxitos. Confieso que fue una magnífica experiencia pulsar unos botones y escucharme a mí misma presentando mi libro y leyendo mis poemas”.

Sobre el punto de la respuesta que tuvieron los eventos destaca Capdevila: “En cuanto a la repercusión a nivel de público podemos mencionar los 8.350 visitantes únicos en el sitio web de la Feria Virtual. La fanpage en Facebook tuvo 13.000 vistas; además de 8.961 reacciones y 1.323 comentarios en las diferentes publicaciones.”

Para el experimentado editor Alejandro Gatti, la experiencia fue positiva, dado que es la primera feria virtual, “no se puede pedir mucho por la premura del tiempo en que fue organizada y, creo que en el futuro será más exitosa”, señala, indicando el buen nivel de ventas, “nuestra expectativa fue superada”. Un dato clave que indica un camino novedoso para enfrentar la situación de semiparálisis del sector. En el caso de su empresa los libros más consultados fueron los de literatura, ensayos y temas jurídicos.

DESAFIO PARA ESCRITORES

Una de las incasables gestoras culturales es la escritora María Eugenia Ayala, titular del Pen Club Paraguay. En esta ocasión le tocó organizar y participar en varios paneles y debates.

“La participación del público fue excelente. Esta ha sido una experiencia nueva, innovadora. Creo que la pandemia nos obligó a someternos a las leyes de la tecnología y aunque no sea nunca lo mismo que realizar actos presenciales, la Feria Virtual del Libro nos ha dejado como aprendizaje una nueva forma de comunicarnos y de llegar a un público más diverso al que estábamos acostumbrados. En los eventos que me ha tocado estar participando, tuvimos más de 900 reproducciones en los paneles y en las lecturas alrededor de 700. Según el interés, likes entre 30 y 35. El hecho de que los eventos sean virtuales, nos ha permitido llegar a un público más diverso que no precisamente frecuenta nuestras actividades de las ferias de libro. Creo que la tecnología nos permite acercarnos y llegar a lugares donde nunca llegamos”, destaca.

Opina que se logró ampliamente el objeto, a pesar del miedo, “del temor a lo nuevo, pero terminamos gratamente sorprendidos”.

Apunta María Eugenia: “Tengo la convicción de que es para los escritores, una experiencia muy enriquecedora, con todas las dificultades de una primera experiencia que ha sido verdaderamente gratificante y que, además, nos fortalece en medio de esta situación difícil y compleja que atravesamos los que trabajamos por aportar nuestro grano de arena a la cultura de nuestro país.”

En ése mismo sentido, Nelson Aguilera, autor de una comentada serie de relatos con su personaje ‘Karumbita’, menciona que en el encuentro que tuvo con el público “había cuatrocientas noventa conexiones, lo que significa que eran cuatrocientas noventa personas siguiendo el encuentro”. Cuestiona que faltó un poco más de interacción, “porque la gente escucha, pero pocos interactúan”. De todos modos, califica que fue una experiencia muy positiva tener que hablar de esta manera, porque se puede llegar incluso a gente que está en el extranjero, “según el reporte había gente que estaba mirando de Chile, Colombia, Argentina y eso es muy positivo, porque de alguna manera se internacionaliza la feria y se internacionaliza también a los autores”.

El escritor responde a las restricciones para el desplazamiento con un trabajo creador intenso, al punto que tiene tres obras terminadas. “Dos de ellas son sobre Karumbita, una es ‘Karumbita en cuarentena’, la otra ‘Karumbita en el país de las panzas’, porque después de la cuarentena hay panza y ya en camino al diseño ‘La católica y el hugonote’, novela histórica que va a salir este año”.