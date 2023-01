Neuris y Cubas, en Criciúma

Por otro lado, desde el sábado 21 de enero se jugará el 4° Floripa School Open, tradicional Torneo Escolar de Brasil.

Están anotados 545 jugadores, de los cuales 26 son paraguayos.

Los mejores Elo de Paraguay son: Sub 08 Emmanuel Veloso (1026); Sub 11 Axel Solaeche (1051).

Son cuatro divisiones separadas por el año de nacimiento: Sub 06 a 08 años; Sub 09 a 11; Sub 12 a 14; Sub 15 a 17. El torneo es válido para rating FIDE.