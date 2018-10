Netflix y un “filme maldito”

Los problemas de producción y judiciales le habían impedido finalizarlo antes de su muerte: The other side of the wind, filme maldito de Orson Welles, vio la luz y será difundido por Netflix, más de 40 años después de su rodaje. Rodada entre 1970 y 1976, esta obra abstracta que evoluciona a un ritmo desenfrenado entre el color y el blanco y negro, sume al espectador en una truculenta fiesta de aniversario de un director de cine venido a menos. El resultado es una sátira virtuosa de Hollywood, una rareza con tintes autobiográficos del famoso director de Ciudadano Kane. The other side of the wind será difundido el 2 de noviembre por Netflix. AFP