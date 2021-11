Nenecho renueva promesas escudado por sus hurreros

PRIMERAS GESTIONES

El intendente anunció que se lanzará un plan piloto de educación vial por 45 días. Durante dicho periodo dijo que la Policía Municipal de Tránsito no va a multar. Agregó que se derivará a la Junta Municipal, para su tratamiento en el presupuesto del año 2022, la reducción de multas por infracciones de tránsito.

Alegó que se realizarán intervenciones en el Mercado Municipal Nº 4 para el despeje de ocupaciones irregulares y presentará denuncia sobre conexiones clandestinas. Luego del escándalo de las denuncias de recaudaciones paralelas, ayer presentó al nuevo director, Juan Villalba. Ante la consulta sobre qué medidas tomará en el Mercado Central de Abasto, donde también existen graves denuncias, contestó que se realizarán las “intervenciones correspondientes”. No especificó qué acciones.

La primera obra que anunció que será iniciada este viernes se trata del desagüe pluvial en la avenida Molas López, cuyo proyecto se concreta después de un largo proceso tras su anuncio. Dijo que será el inicio de varias otras obras de desagüe.

COMPRAS EN PANDEMIA

En cuanto a los cuestionados gastos por la pandemia de Covid-19, cuyo caso está en proceso de investigación en la Fiscalía, negó que existan sobrefacturaciones. Actualmente, unas nueve de las 10 proveedoras tienen el RUC bloqueado por no presentar los documentos requeridos por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), como el libro de compras, en el marco de las pesquisas por este caso.

Rodríguez no desaprovechó el escenario de su asunción y criticó a la prensa que puso la lupa sobre su gestión. Refirió de manera insistente que existen “medias verdades”, mientras que en los últimos tiempos, cuando las facturas Covid vieron la luz por orden judicial, tanto él como su entorno ofrecían medias respuestas quedando en el tintero una serie de preguntas para que las autoridades aclaren.

Durante la conferencia Nenecho se mostró apresurado para abandonar el recinto y evitar seguir hablando sobre el caso. Los hurreros hacían además lo suyo; con bullicios respaldaban cada respuesta del jefe comunal ante las consultas incómodas.

FUNCIONARIOS

Existen frecuentes denuncias de aumento de funcionarios en la Comuna, sobre todo el ingreso de operadores políticos durante el periodo de campaña electoral. En la web de la Municipalidad la lista se encuentra además encriptada para que al ciudadano le sea difícil realizar la búsqueda, como las nuevas incorporaciones. Al respecto, Nenecho no contestó sobre la cantidad de funcionarios que existían cuando dejó el cargo, en julio, para su candidatura. “No quiero dar un número de forma irresponsable. Vamos a tener los datos y vamos a proporcionar”, alegó.

GESTIÓN DE BASURA

Uno de los problemas de larga data es la ubicación del relleno municipal Cateura, cerca del río y en zona poblada. Desde el año pasado ya no se deposita la basura en el sitio, por disposición del Ministerio de Ambiente, ante irregularidades existentes.

Las basuras de Asunción son llevadas al Bajo Chaco a través de un servicio tercerizado. El contrato temporal que se extendió culmina el próximo mes de diciembre. El intendente indicó que “los módulos en Cateura serán tapados y se va a construir una planta de transferencia”. Sin embargo, no dio detalles de qué planes tiene para el destino final de la basura que ya no será reciclada. En el lugar existe además la construcción de la planta, sin terminar, que la ex concesionaria Empo Ltda. debía concretar desde hace tiempo.



Hoy asumimos el compromiso de que vamos a trabajar y tomar las decisiones con coraje y de forma implacable. Óscar Nenecho Rodríguez, intendente de Asunción.