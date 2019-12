Nenecho dice que acatará resultados de la auditoría “caiga quien caiga”

Su acatamiento irrestricto a los resultados que pudiera arrojar la auditoría que desde hoy realiza oficialmente la Contraloría General de la República en varias dependencias de la Municipalidad de Asunción, en el marco de la denuncia sobre un supuesto esquema paralelo de recaudación en licitaciones fraguadas fue hecha ayer por el intendente Nenecho Rodríguez.

“Caiga quien caiga” expresó el jefe comunal con respecto a esa labor del ente contralor en la institución municipal durante su recorrido por los mercados Cuatro y de Abasto, a los cuales acudió para cerciorarse de las tradicionales tareas de limpieza que se encaran tras el festejo de la Nochebuena. Dijo ser contrario a una intervención, apuntando que la misma debe ser decidida por la Junta Municipal. “Mencionan que solo con intervención pueden determinar falencias o hechos de corrupción, lo que niego rotundamente. Estamos abiertos a que todas las instituciones del Estado ingresen a la Municipalidad para corroborar si existen o no”, sostuvo. POSTURA. El intendente asunceno, quien apuntó sentirse parte aún del movimiento Honor Colorado, precisó que si no tomaba la decisión de aceptar el cargo de intendente, los números ya estaban dados para que el concejal liberal Humberto Blasco asuma el poder comunal. “Blasco es un colega al que respeto mucho por ser bastante preparado, pero es de otro signo político. El poder municipal iba a estar en manos del Partido Liberal y la ANR ya no iba a recuperar la intendencia”, manifestó. Se negó a seguir hablando del diputado Hugo Ramírez, a quien responsabilizó de supuestas amenazas contra de su persona y su familia y descartó por el momento volver a pugnar por la jefatura municipal. Por otra parte, el juez Gustavo Amarilla admitió ayer la imputación contra Mauricio Ferreiro Paz y Fernando Ferreiro Ayala, sobrinos del ex intendente Mario Ferreiro. Esta determinación se hizo luego de que el juzgado haya devuelto el documento por “falta de argumentos”. Los Ferreiro deberán comparecer ante el citado magistrado el próximo lunes 13 de enero del 2020. 30.000 millones de guaraníes para Dirección de Riesgos era parte del botín municipal, según denuncia de Alfredo Guachiré. 3.516 millones de guaraníes adjudicaron a Osiris Group, que de acuerdo a la denuncia es una licitación amañada.









Urgirán que la Corte se expida sobre TX

El urgimiento para que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la acción de inconstitucionalidad planteada por 3.500 contribuyentes asuncenos sobre el contrato concedido al Consorcio TX será hecho hoy, desde las 9.00, por los ediles Orlando Fiorotto y Rosanna Rolón y la abogada Rosa Vacchetta, en representación de la organización Asunción no se vende. El concejal Fiorotto indicó que este fallo es fundamental, ya que evitará que la mencionada empresa tenga derecho a demandar a la Municipalidad de Asunción en el caso de una eventual rescisión del servicio de gestión tributaria y catastral. El mismo recordó que actualmente el Municipio soporta otra demanda con Parxin por el tema del estacionamiento tarifado.







Afirman que existe plan para desacreditar a oposición

La existencia de un plan para desacreditar a la oposición con vistas a futuras elecciones, como motivo principal de las denuncias de corrupción comunal, señalaron los ediles Elvio Segovia (PDP), Rodrigo Buongermini (Juntos Podemos) y Félix Ayala (PLRA).

Segovia sentenció que si bien puede haber irregularidades administrativas o desprolijidades, lo cierto es que la ANR está creando un escenario para desacreditar a las fuerzas opositoras. “En las próximas municipales su discurso será que la oposición no puede gobernar, que es corrupta. Ahí tenés el caso de Lambaré y de Ferreiro dirán”, aseveró.

Por su parte, el concejal Ayala expresó que el objetivo es estabilizar de alguna manera la transición municipal que va hasta el 20 de diciembre del 2020, “ya que existen presiones de fuerzas del Partido Colorado que están tratando de que esto naufrague. Sacarle a Nenecho otra vez y cumplir el plan original de quedarse con el poder municipal”.

Buongermini señaló que el denunciante Camilo Soares es apenas un títere utilizado por la cúpula colorada para llevar adelante este plan; al tiempo de puntualizar que todo el proceso es ilegítimo y que no se prestará para tal situación.